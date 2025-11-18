Haris Džinović ponovno opleo po Melini: 'Tako je htjela… nije dama, možda sam joj dosadio'

Pjevač Haris Džinović (74) već mjesecima ne silazi s naslovnica regionalnih medija otkako je potvrđeno da se razvodi od Meline Džinović (44), s kojom je proveo dvadeset godina braka i dobio dvoje djece. Tada su se pojavile informacije o policijskoj intervenciji u njihovoj vili na Senjaku, brzom razvodu te njegovoj zagonetnoj izjavi da je „kriv što je davao“.

Sada je, gostujući u emisiji "Premijera", detaljno objasnio što je zapravo mislio tom izjavom te pritom istaknuo da Melina „nije dama“. „Ljudi su to pogrešno protumačili i napravili famu oko toga. Na pitanje novinara rekao sam da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice“, rekao je Džinović, prenosi Mondo.rs.

Objasnio je da u njihovoj kući nije bilo „ne smiješ“, „ne možeš“ ili „nećeš“. „Nisam ni ja bio strog, niti je ona bila stroga prema meni. Djeci je mogla biti stroga majka, ali prema meni nije“, rekao je.

Dodatno pojasnio svoju izjavu

Naglasio je da njegova izjava nije imala veze s financijama. „Kada sam rekao da sam previše davao, mislio sam na slobodu življenja. Mogla je otići kad hoće, doći kad hoće, putovati gdje hoće, trošiti koliko hoće… Mislio sam na sve. Ne znam što sam više mogao… jedino da amputiram ruku pa i nju dam“, dodao je Haris.

Ipak, istaknuo je da ju je volio i da se u tom smislu ništa nije promijenilo, osim činjenice da više nisu zajedno. „Tako je dama htjela… Pardon, gospođa. Dama ne može biti. Vjerojatno sam joj i dosadio. Dvadeset godina braka nije mali period. Ne mogu nikoga kriviti što više neće biti sa mnom“, zaključio je.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Nakon razvoda, Melina je, kako pišu srpski mediji, navodno pronašla sreću uz bogatog britanskog biznismena i čak se zaručila u Monaku. Navodno je njen novi partner prije četiri mjeseca dobio dijete s mladom Ukrajinkom, a veza je prekinuta tijekom trudnoće. Međutim, on je odmah priznao dijete kako bi trudnoća i rođenje djeteta prošli bez komplikacija.

Tek nakon prekida s Ukrajinkom započeo je vezu s Melinom, a izvori tvrde da bi ona uskoro trebala upoznati njegovo najmlađe dijete. „Melina je prihvatila situaciju – to je njegov život prije nje. Ovih dana će upoznati bebu“, zaključio je izvor.

