Melina Džinović nema zaručnika? Poznati voditelj progovorio: 'Ona ima ljubavnika i oženjen je'

Srpski voditelj Milan Milošević nedavno se oglasio za Kurir oko zaručnika bosanske dizajnerice Meline Džinović (44), a zanimljivo je da je za spomenuti medij rekao da Melina zapravo nema zaručnika. Za Kurir je rekao sljedeće:

''Nema bogatog zaručnika, nego ljubavnika koji je oženjen.'' Njegova je izjava pokrenula niz medijskih spekulacija o privatnom životu bosanske modne dizajnerice Meline Džinović, a pitanja o tome tko je njen novi partner i što se događa u njenom životu nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića (74), postala su tema brojnih medija.

Navodno je nedavno održana proslava zaruka, a poduzetnik dobio i dijete

Portal Blic donosi drugačiju priču. Prema njihovim izvorima, Melina je u listopadu 2025. godine rekla ''da'' uspješnom poduzetniku (69) s kojim već neko vrijeme živi u Monaku. Kako je pisao Blic, intimna proslava zaruka održana je u krugu najbližih prijatelja. Zaručnik, kako navodi izvor, upravlja vlastitim poslovnim imperijem, a par živi u stanu u Monte Carlu procijenjenom na nekoliko desetaka milijuna eura te su ljeto proveli krstareći Mediteranom na njegovoj jahti od 48 metara.

Podsjetimo, Melinin zaručnik krije i zanimljivu životnu priču. Kako navodi neimenovani izvor za Blic, Melinin zaručnik je u lipnju dobio dijete s lijepom mladom Ukrajinkom. S njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tijekom njezine trudnoće. Usprkos tome, on nije želio da to utječe na dijete. Melina je u vezu s njim ušla nakon što je prekinuo s Ukrajinkom.

