Hana Huljić o stvaranju pjesme s kćeri Albom (2): 'Trčala sam za njom i potajno je snimila'

U glazbenoj obitelji Huljić-Grašo kreativnost i emocije idu ruku pod ruku, a najnoviji projekt glazbenice Hane Huljić Grašo (34) to još jednom potvrđuje. Talentirana glazbenica uplovila je u poseban glazbeni svijet, onaj dječjih pjesmica, i to ni manje ni više nego u društvu svoje kćeri Albe. Nedavno je Hana objavila novu pjesmu za djecu "Uskrsna pjesma (Aleluja)", za koju je tekst napisala njezina majka Vjekoslava Huljić (62). U pjesmi pjevaju Hana i malena Alba, suprug, pjevač Petar Grašo (49) otpjevao je zborsku pratnju, a čuje se i smijeh bebe Tonija. Obiteljska izvedba brzo je osvojila srca publike, a u razgovoru s nama, Hana je otkrila kako je to pjevati s djetetom te kako izgleda Uskrs u obitelji Grašo.

Izbacili ste novu pjesmu za djecu "Uskrsna pjesma (Aleluja)". Tekst pjesme napisala je vaša majka, a pjevate ju s kćerkicom Albom i suprugom Petrom. Je li Alba uživala u snimanju i koliko je bilo zahtjevno snimati s djetetom?

Pjesma nije bila u planu. Prošli mjesec tete iz Albinog vrtića zamolile su moju mamu može li napisati neki lijepi dječji uskršnji tekst. Na to sam ja mami rekla da mi ga pošalje pa ću tekst uglazbiti. Nisu postojali planovi da snimam obiteljsku pjesmu, do toga na kraju samo dođe. Prvu verziju pjesme koju sam poslala vrtiću pjevala sam ja uz par instrumenata. Kako se djeci jako svidjela pjesma, i već prvi dan čula sam da ju pjevaju po hodniku, odlučila sam ju oplemeniti dodatnim radom u studiju. Albu sam tek naknadno snimila, kad sam shvatila da ju po cijeli dan pjeva. Trčala sam za njom po kući pokušavajući ju potajno snimiti na diktafon, jer rijetko kad želi pjevati kad joj ja to kažem. Na kraju sam iz nekoliko pokušaja uspjela uhvatiti dio po dio.

Kako ste došli na ideju da počnete snimati dječje pjesme s obitelji?

Nikada nije postojala ideja o tome da ću snimati s obitelji, to se spontano dogodi. Cijeli život tako sam snimala prateće vokale za tatu i njegove pjevače, snimala razne zborske vokale, orkestrirala druge pjesme... Međusobno jedni drugima uvijek uskačemo sa savjetima. Isto tako, Petar pomogne i meni s vokalima. Kod rada u studiju ne postoji ego, nego se svi trudimo da finalni proizvod bude što bolji, bez obzira tko je svirao instrumente, pjevao glavni, prateći ili ‘dječji’ vokal. Uvijek je bitna samo pjesma.

Mnogi su oduševljeni pjesmom. Jeste li očekivali ovako pozitivne reakcije?

Drago mi je da su reakcije na pjesmu pozitivne! Nisam imala nikakva očekivanja, samo sam odlučila podijeliti pjesmu i sa svom ostalom djecom, jer mislim da je pozitivna i iskrena. U svijetu stalnog napada negativnih informacija, volim unijeti neko svjetlo. Mislim da ljudi to osjete, i da im je zato pjesma prirasla srcu.

Radite li trenutačno na još nečemu što biste voljeli podijeliti s publikom?

Trenutačno radim na još nekoliko pjesama. Imam spremnu novu uspavanku za svoj dječji kanal, a uskoro će izaći i pjesma u suradnji jednog branda, ali o tome kad bude! Također u finalnom su radu i moje dvije autorske pjesme na engleskom jeziku koje jedva čekam objaviti, ali ovih dana primaran je rad oko dječjeg kanala.

Pjesma sadrži simboliku Uskrsa. Koliko vam je taj blagdan bitan u životu?

Volim Uskrs! On nosi neku mirnu radost, nadu, okupljenu obitelj i miris proljeća.

Kako izgleda Uskrs u vašem domu? Pripremate li neko posebno jelo, što se može naći na vašem blagdanskom stolu?

Kuhana šunka, jaja, šparoge.... I meni jedna od najdražih jela-sirnica (pinca)! Iako nisam neki kuhar, radim dobre sirnice. Nadam se da ću ih i ove godine stići zamijesiti.

