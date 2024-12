Pogledajte koju dizajnericu ljubi poznati Hajdukovac: Već godinu dana mu je najveća podrška

Hajdukov veznjak Anthony Kalik obilježio je protekli vikend svojim prvim ovosezonskim golom za splitski klub, a s tribina ga je, kao nekoliko puta do sad, bodrila njegova djevojka, modna dizajnerica Ivona Glavaš. Par je u vezi od početka godine, a njihova se priča od tada ne prestaje spominjati u medijima.

Iako su oboje oduvijek bili prisutni u javnosti, za njihovu vezu saznalo se nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Marka Livaje i njegove supruge Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije koje su potaknule glasine o njihovoj romansi, a Iris je dodatno podgrijala nagađanja emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.

Nedugo zatim, Anthony i Ivona potvrdili su vezu, a otada ih se često može vidjeti na raznim događanjima. Ivona je jednom prilikom za magazin Story otkrila kako su se zaljubili tijekom zajedničkog projekta.

"Imamo zajedničke prijatelje i poznajemo se već dulje, ali spojio nas je zapravo jedan projekt kroz koji smo se bolje upoznali. Osvojio me upornošću, odgovornošću i pažljivošću. Nikada ne govori puno, ali uvijek na sve misli", prisjetila se dizajnerica.

Iako prije veze s Kalikom nije pratila nogomet, Ivona je priznala da je sada jedna od njegovih najvećih navijačica, ali i kritičarki.

"Iako nastojim ne imati predrasude u životu, imala sam ih kada je riječ o nogometašima, i to mi je bilo jedno veliko ne. Nikada nisam pratila nogomet niti me to zanimalo, a sada svoje obaveze prilagođavam njegovim utakmicama tako da mogu ići na svaku. Mislim da sam mu i najveći obožavatelj i najveći kritičar pa se često zna šaliti da mu je bilo draže dok nisam znala ništa o nogometu", otkrila je tada.

