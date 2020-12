GRUBNIĆ POKAZAO KAKO JE OKITIO STAN U NOVIM RUŽIČASTIM GUCCI PAPUČAMA: Cijena? Sitnica…. Oko 6.500 kuna

‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’, napisao je uz fotografiju gdje pozira s ljubimcima sređen od glave do pete

Modni stilist Marko Grubnić nerijetko iznenadi svojim neobičnim stilskim kombinacijama te ništa ne prepušta slučaju.

Grubnić se tako na Instagramu pohvalio već okićenim stanom gdje uživa u društvu svojih ljubimaca – Caspera i Castra.

MARKO GRUBNIĆ POSVETIO JOŠ JEDNU EMOTIVNU OBJAVU SVOM MOMČILU: Pokazao je i baloner koji košta gotovo 18.000 kuna

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, napisao je uz fotografiju gdje pozira s ljubimcima sređen od glave do pete.

Skupe papuče

I sam priznavši jednom prilikom kako ima veliku kolekciju dizajnerske odjeće jer nema na koga drugoga potrošiti zarađen novac, Marko je i ovaj put pokazao koliko voli dizajnerske krpice obukavši luksuzne papuče.

Naime radi se o ružičastim Gucci papučama s izvezenim zmijama kojima je cijena oko 6.500 kuna.

Pogledajte još neke pamtljive Grubnićeve kombinacije.