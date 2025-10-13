Građanin prijavio Maju Šuput i Šimu Eleza policiji! Razlog? Bolje pogledajte sami...

Snimka na kojoj se vidi kako Splićanin Šime Elez, poznat po sudjelovanju u RTL-ovu showu Gospodin Savršeni, vozi pjevačicu Maju Šuput na motociklu do pozornice u Lovranu gdje je nastupala, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok su jedni prizor opisali kao simpatičan i romantičan, posebno s obzirom na glasine da su Šime i Maja novopečeni ljubavni par, neke je snimka prilično uznemirila.

Zaradili su prijavu policiji

Naime, jedan je građanin prijavio slučaj policiji, navodeći kako su oboje vozili bez kacige na glavi. Anonimni prijavitelj u prijavi je istakao da je "bizarno to što su iza njih bili policajci koji nisu reagirali". Usporedio je ovu situaciju s Markom Perkovićem Thompsonom koji se jednom našao u istoj takvoj, prenosi Dalmatinski portal.

„Budući da je i gospodin Marko Perković Thompson kažnjen zbog vožnje bez kacige, očekujem isti tretman MUP-a. Vidim da se dva policajca šeću iza dotičnih na početku snimke, pa mi je ovo pomalo bizarno“, naveo je građanin u MUP-ovoj aplikaciji za dojave.

Foto: Neva Zganec/pixsell

Slučaj na koji se građanin referirao dogodio se prije više od deset godina, kada je Marko Perković Thompson kažnjen s 1500 kuna jer je vozio motocikl bez kacige, a s njim se tada vozilo dijete od 12 godina. Thompson je tada bio na čelu kolone motocikala od Čavoglava do Drniša i natrag, povodom obilježavanja obljetnice Oluje, piše Dalmatinski portal.

