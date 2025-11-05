Suprug (23) domaće glumice (49) bio je ključan u izbacivanju Istre iz Kupa, znate li o kome je riječ?

Nogometna srijeda u Hrvatskoj donijela je jednu od najvećih senzacija sezone u Hrvatskom nogometnom kupu. Četvrtoligaš NK Kurilovec na svom je terenu priredio prvorazredno iznenađenje, svladavši prvoligaša Istru 1961 rezultatom 2:1 i tako osigurao plasman u daljnju fazu natjecanja.

Iako je riječ o kolektivnom uspjehu male momčadi iz Velike Gorice, u središtu pozornosti našao se i jedan igrač čija životna priča izlazi izvan sportskih okvira – Goziembah Noble Makuochukwu (23), suprug proslavljene hrvatske glumice Petre Dugandžić (49).

Par se upoznao u Africi, a glumica je jednom prilikom otkrila kako je prvotno htjela ostati ondje, dok je Mak želio preseliti se u Europu. Nakon što mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no na kraju su se ondje i vjenčali. "Mak mi je nešto dirljivo napisao, a ja sam se našalila i dobacila: 'Daj me oženi.' On je odmah pristao. Pitala sam ga: 'Jesam li ja tebe upravo zaprosila?' Na što je rekao: 'Jesi, i ja sam rekao da'", ispričala je Petra jednom prilikom za Story.

Imali i određene prepreke u vezi

Ipak, put do braka nije bio jednostavan. "Upoznala sam i njegovog oca, koji nije bio oduševljen našom vezom. Njihova tradicija i razlika u godinama, uz činjenicu da sam bila u prethodnom braku, učinile su situaciju malo dramatičnom", otkrila je glumica. Par se nakon vjenčanja suočio i s negativnim komentarima u javnosti. "Iznenadilo nas je što nakon 20 godina karijere i javnog života i dalje postoje ljudi koji reagiraju negativno. Mislim da se iza kritika zbog razlike u godinama često krije i rasizam u društvu", dodala je Petra za prethodno spomenut medij.

Nakon što se saznalo za njihovu udaju, Petra je u emisiji Kod nas doma otkrila da su dobivali mnoge negativne komentare.

