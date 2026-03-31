DVOSTRUKA SREĆA /

Gordan Giriček postao djed blizanaca: Kći Lara mjesecima skrivala sretnu vijest

Gordan Giriček postao djed blizanaca: Kći Lara mjesecima skrivala sretnu vijest
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vijest o dolasku djece mjesecima je držala podalje od javnosti

31.3.2026.
22:27
Hot.hr
Slavko Midzor/PIXSELL
Bivši hrvatski košarkaš Gordan Giriček (48) postao je dvostruki djed nakon što je njegova kći, pjevačica i studentica Lara Giriček Pavelić (21), početkom godine rodila blizance.

Sretna vijest stigla naknadno

Lara Giriček Pavelić u siječnju je rodila dva dječaka, no vijest je nekoliko mjeseci zadržala za sebe i svog supruga. Tek sada, kada su bebe malo porasle, odlučila je podijeliti detalje o novom životnom poglavlju.

'U siječnju sam rodila dva divna dečkića koji su mi promijenili svakodnevicu u najljepšem mogućem smislu. Uloga majke mi je prirodno sjela i osjećam se u toj priči jako sigurno. Kako su dečki još jako mali, muž i ja prve smo dane roditeljstva svjesno odlučili zadržati samo za sebe i te slatke trenutke ostaviti samo za nas', rekla je za Gloriju

Majčinstvo i nove obveze

Mlada pjevačica ističe kako se dobro snalazi u novoj ulozi te da joj majčinstvo dolazi prirodno. Iako je riječ o velikoj promjeni, tvrdi da uživa u svakom trenutku s dječacima.

Uz obiteljske obveze, uspijeva uskladiti i fakultet te karijeru, što zahtijeva dobru organizaciju i podršku najbližih.

Lara trenutačno studira odnose s javnošću na VERN', a paralelno razvija i svoju glazbenu priču pod umjetničkim imenom LARRA.

Publici se predstavila singlom "Eden", kojim je najavila svoj ulazak na domaću scenu. Glazbeno se pronalazi u modernom popu i R&B-u, ali ne želi se ograničiti samo na jedan stil.

Privatnost na prvom mjestu

Unatoč sve većem interesu javnosti, Lara zasad ne otkriva identitet supruga niti imena djece. Naglašava kako želi sačuvati privatnost svoje obitelji, barem u prvim mjesecima života svojih sinova.

POGLEDAJTE VIDEO:Evo tko bi trebao postati novi sportski direktor Hajduka

KćiRodilaKošarkaš
