Glumac Goran Višnjić ponovno je stigao u Hrvatsku, a to su otkrili iz zagrebačkog kazališta Teatar &TD.

"Potpuno je normalno ravno iz Hollywooda navratiti u &TD i vidjeti što ima novoga na starim daskama. Sinoć je tako Goran Višnjić velikim pljeskom pozdravio predstavu "Bunker", ispit iz režije V mladoga Patrika Sečena. Čestitke Patriku, i hvala Goranu na dolasku", napisali su u opisu fotografije.

Podsjetimo, Višnjić je prije dvadeset godina odlučio ostvariti svoj američki san i sa suprugom Evom započeti novi život u Kaliforniji.

Eva i Goran Višnjić su u braku od 1999., a imaju zajedno kćer Sofiju Vivien te sinove Viga i Tina.

Prije nekoliko godina su preselili iz Los Angelesa u Englesku na selo i nedavno su stigli u Hrvatsku kako bi blagdane proveli s obitelji.

"Jako sam sretna što smo svi zajedno, a Zagreb kad vidim uvijek se oduševim. Obožavam ovaj grad, zaista ima dušu i voljela bih se vratiti ovdje", rekla je Eva svojevremeno.

Nakon preseljenja u Ameriku, Eva je promijenila svoje ime, a svojedobno je to objasnila u objavi na svom Facebook profilu.

"Ovo sam ja. Eva Višnjić. Bez šminke i fotošopa. Samo ja. Ne, nisam više Ivana, ali ne kužim zašto to ikoga smeta? Zašto mi se ljudi koji me uopće ne poznaju, obraćaju s imenom koje više nije moje? I zašto je normalno i prihvatljivo da sam promijenila prezime, ali ne i ime?

Moji roditelji su me htjeli nazvati Marija, ali da udobrovolje drugim članovima obitelji, na kraju su me nazvali Ivana. Moj otac me oduvijek zvao, od milja, Nune. Gotovo nikad pravim imenom. Ali, moji roditelji mene mogu zvati kako god to oni žele. Jer oni su moji roditelji i ja ih volim i poštujem. Ne, nisam promijenila ime jer Amerikanci 'nisu mogli izgovoriti Ivana' (to je novinarska sloboda i izvrtanje izjava) nego zato što nisam htjela biti 'Ruskinja ili Ajvana kao Ajvana Trump' (da, Amerikanci ime Ivana pretežno izgovaraju Ajvana).

Ne želim imati nikakvu poveznicu s Trumpom jer njegova obitelj za mene predstavlja sve ono što ja nisam; kič, snobizam i manjak pravih vrijednosti. Ja volim životinje koji Trumpovim sinovima služe samo kao živa meta koju treba upucati ili servirati na tanjuru za jelo, a Ruskinja nisam pa tako niti ne želim biti. Htjela sam biti Amerikanka što sam i postala.

Iako sam i dalje i Hrvatica jer se nisam morala odreći svojeg porijekla do kojeg mi je stalo. Stalo mi je toliko da sa svoje troje djece isključivo pričam na hrvatskom jeziku i ne dozvoljavam im ubacivanje engleskih riječi. Jako mi je žao kada vidim da se ljudi srame svojeg porijekla i ne uče svoju djecu materinji jezik. Dakle, nisam Ivana i prestanite se nervirati ili zamarati oko toga. Ja sam Eva, vozim Teslu i stalo mi je do ove planete i SVIH živih bića iste.

Ne zanima me skupocjeni nakit, dizajnerske krpice, a pogotovo ne krzno, koža i sve što je vezano za ubijanje i mučenje drugih živih bića. Ja, za razliku od gospodina predsjednika, znam da globalno zatopljenje postoji. I da, iako volim i spašavam životinje, volim znate i djecu. Imam dvoje usvojene djece uz jedno biološko. Tako da meni ne možete predbacivati kako spašavam životinje dok ima ne zbrinute djece po svijetu.

Nisam narkomanka niti sam ikada bila. Jesam za legalizaciju marihuane jer znam da je ta trava lijek, ali sam protivnik cigareta i alkohola. Zanima vas još nešto o meni? Aha, da, zanima. Pa da vam i na to odgovorim; Lana je prelijepa i preslatka curica koju sam imala priliku upoznati. Moja djeca je vole. Ali ona nije moje dijete pa prema tome, prestanite mene ispitivati o njoj jer ne mogu razgovarati o djeci čija nisam ja majka.

Eto toliko o meni. A svima koji se i dalje zamarate sa mnom, želim da nađete u svojem životu i svom srcu mir i ljubav. Mir, ljubav i rock'n roll", napisala je Eva.