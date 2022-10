Najpoznatiji hrvatski glumac s holivudskom karijerom, Goran Višnjić, gostovao je u podcastu Ane Radišić u kojem je pričao o američkom snu, rodnom Šibeniku, odgoju djece, ali i o onome čime bi se bavio da nije upisao Akademiju dramskih umjetnosti.

'Što sam stariji, to...'

U svojoj bogatoj karijeri Goran je ostvario brojne značajne uloge, surađivao s najvećim imenima iz Hollywooda, a jedna od najznačajnijih njegovih uloga svakako je ona Luke Kovača u seriji "Hitna služba", koju je igrao sedam i pol sezona.

"Što sam stariji, to sam tremu više naučio usmjeravati u dobrom smjeru, odnosno iskoristim je pozitivno. Ono na što se nikad nisam naučio su audicije, nikad ih nisam volio, naročito kad su uživo. Tu nisam naučio iskontrolirati tremu. Ako se moram sam snimiti za audiciju i poslati snimku, sve je ok, ali audicije uživo su jedina stvar u mom poslu koju još uvijek pokušavam riješiti", iskreno je priznao Višnjić.

"Često me pitaju što više volim, kazalište ili film. Kazalište je fantastično… Kad se samo sjetim Hamleta… Od trenutka kad izađete na scenu do kraja predstave, vi ste to. U pauzi ne bih išao u birc, nego bih ostao u nekom svom svijetu. Dolazio bih sat-dva ranije u kazalište pripremiti se, i to ne tako da idem kroz tekst nego da dođem i postanem lik koji trebam biti. S druge strane, u Hitnoj službi sam bio sedam i pol sezona, ne možeš stalno biti u tom liku", otkrio je.

'Završio bih za profesora povijesti i zemljopisa'

Da nije upisao Akademiju dramskih umjetnosti, Goran je otkrio da bi najvjerojatnije živio u svom rodnom Šibeniku i bio profesor.

"Moj cijeli život počiva na talentu koji mi je poklonjen. Ali ako se taj talent ne uzgaja, ako se ne radi na njemu, možda možeš samo glumiti u amaterskom kazalištu što je isto super. Da se nisam upisao na Akademiju dramskih umjetnosti, najvjerojatnije bih završio za profesora povijesti i zemljopisa, radio u Šibeniku i glumio u amaterskom kazalištu”, kazao je Goran.

'Mislim da im to ne treba'

Višnjić je otkrio zašto se ne planira vratiti iz Engleske u Hrvatsku te zašto ne planira odgajati svoju djecu u Lijepoj našoj. Naime, Goran sa suprugom Evom Višnjić ima četvero djece: Lanu, Vigu, Vivien i Tina.

"Jedan od razloga zašto smo u Engleskoj, a nismo u Hrvatskoj je to što u Hrvatskoj ipak više ljudi zna tko sam. Koliko god je to nekad zahvalno jer vam se možda progleda kroz prste za neke stvari, s druge strane djecu gledaju ili pozitivno ili negativno kroz njihova oca. Mislim da im to ne treba, ne želim da imaju tu prtljagu. Vidio sam jako puno primjera gdje su roditelji poznate osobe, a klinci se u tome pogube“, priznao je Goran.