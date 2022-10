POGLEDAJTE TU 'TRANSFORMACIJU' / Sjećate li se kako je izgledala glava Tonija Cetinskog prije nego što mu je narasla: 'Ne može mi ni estetska kirurgija pomoći'

"Pa kad vidim sebe i svoju glavu ujutro kad se probudim, mislim se, Bože moj, pa nisi imao toliku glavu prije. Kad me u dućanu pitaju, je li vam treba pomoć, znaš ono da izabereš neku robu, ja im kažem da meni nema pomoći. Ne možeš niti estetskom kirurgijom popraviti više. Možeš posaditi malo kosice što sam napravio i to je to", rekao je to Toni cetinski u emisiji Zdravlje na kvadrat gdje je progovorio o tome koliko se njegov izgled promijenio kroz godine. "Ljudi gledaju tu vanjštinu, ali ti ako si iznutra čist, ta vanjština ti se čini besmislenom. Mislim, lijepo je napraviti nešto da se čovjek osjeća malo bolje, da sakrije te godine, ali opet s druge strane ljudima stoje te godine. Mene nikad nije smetalo ako neko ima te bore, ali zavisi kako ih nosiš", priznao je. Cetinski je, inače, krajem studenoga prošle godine objavio da se odlučio podvrgnuti zahvatu transplantacije kose. "Već dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što radi toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše", napisao je tada pjevač. Cetinski je potom objavio i Instagram story na kojemu je pozirao tijekom samog zahvata. A u galeriji se možete prisjetiti kako se popularni pjevač mijenjao kroz vrijeme.