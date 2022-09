U novoj epizodi showbiz serijala na portalu Net.hr ugostili smo bubnjara i menadžera benda Pravila igre, bivšeg tenisača, ekonomista i novopečenog mladoženju, Gorana Beloševića.

Prošlo je tek nešto više od tjedan dana od njegova vjenčanja s voditeljicom Ecijom Ivušić, po novom, Belošević te smo naš sočni razgovor otvorili upravo tom temom.

Za početak nas je zanimalo je li se Goran uopće uspio odmoriti od cijelog stresa i adrenalina koji jedna organizacija vjenčanja nosi sa sobom.

"San čak nije bio problem toliko. Par dana prije vjenčanja odlučili smo otići na more u Rogoznicu da bismo se psihofizički mogli pripremiti na vjenčanje. U Zagrebu su susjedi odlučili rušiti kuću. Ti su radovi počinjali u šest ujutro pa smo se odlučili maknuti. Bila je to djelomično dobra odluka. Poslije vjenčanja smo bili iscrpljeni. Sebi sam nakelemio organizaciju jer ne mogu iz svoje kože izaći van. Ulovio me umor nakon vjenčanja, a Pravila igre su odmah drugi dan bili u studiju", priznaje nam Goran.

Niz nesretnih događaja prije samog vjenčanja

Jedna od stvari na koju definitivno nitko ne može utjecati jesu i vremenske prilike i neprilike. Upravo je to najviše mučilo novopečene mladence koji su prognozu provjeravali i više puta dnevno.

"Dva tri mjeseca prije vjenčanja sam pratio dugoročne prognoze. Prošle smo godine bili na Korčuli u 10. mjesecu i kupali smo se na 25 stupnjeva. Tjedan dana prije vjenčanja su prognoze prikazivale kišu. U jednom trenu me uhvatila i depresija. Toliko se trudiš oko organizacije i baš taj vikend prognozirali su kišu. Kroz taj cijeli tjedan smo pratili prognozu. Ecija se usred noći budila i provjeravala prognozu. Probudio bih se i čuo je kako teško diše. 'Jesi opet gledala prognozu', pitao sam je", govori.

Kako i sami stih Pravila igre kaže - izgleda da je nebo stvarno stalo na njihovu stranu. No, Murphyjev zakon kaže da ako nešto treba poći po zlu kada to najmanje trebate, onda će i poći. Prisjetimo se, Goran se samo tjedan dana prije vjenčanja upiknuo na morskog ježinca.

"U tom trenu je Ecijina reakcija bila šokantno mirna. Primijetio sam da sam se napiknuo na nešto pa sam joj rekao da mi provjeri nogu. 'Ajoooj, da'. Bila je šokantno mirna, a kasnije mi je priznala da mi nije htjela odmah reći koliko je to zabrinulo", rekao je Goran.

Zasigurno je ubod morskog ježinca nešto što će se i drugima događati u budućnosti pa nam je Goran otkrio i što može pomoći.

"Treba se popiškiti, tako kažu. Doduše, meni to nije pomoglo. U mom slučaju ništa nije funkcioniralo. Kod mene su još u peti, u tvrdom dijelu u kojem se ne mogu inficirati. Čuo sam za crnu mast, stavljanje rajčice i smokva na ubod. Ja sam stao na crnoj masti, ostalo nisam probao. Na kraju sam bio veći invalid prije svadbe od cijelog tog šepanja, nego taj sam ježinac", kroz smijeh će Belošević.

'Imao sam tu sreću da sam upoznao svoju srodnu dušu'

Kada je Goran pričao o Eciji, nikako nismo mogli ne primijetiti tu ozarenost njegovu licu. Smirenost i ton kojom je opisuje mogao bi se usporediti s tonom bračnih parova koji su desetljeća proveli u zajedničkom, mirnom i ispunjenom životu.

Ecija je za mene najbolja osoba koju poznajem u životu. Teško mi je sada raditi analizu, ali generalno toliko brižna, dobra. Toliko se razumijemo, toliko volimo vrijeme koje provodimo skupa. U puno smo stvari jako slični, gotovo isti. Došli smo do zaključka da nam je najljepše dok smo skupa, gdje god. S razlogom smo se upoznali, tako je trebalo biti. Drago mi je da se dogodilo u pravom trenutku. Imao sam tu sreću da sam upoznao svoju srodnu dušu.

Iako je između Gorana i Ecije razlika tek godinu dana, zanimalo nas je ipak i što misli o vezama u kojima je jedan partner od drugog stariji preko deset, nekada i dvadeset godina.

"Razlika u godinama ne bi trebala biti nikakva prepreka. Ipak, koliko god godine ne bi smjele biti problem, nekada postoji i međugeneracijski jaz. Drukčiji je mindset, afiniteti i stil života kod nekog tko ima 35 godina i kod nekog tko ima 20. Ja s 20 i 35 godina nisam isti Goran. S 35 nemaš više toliku želju za izlascima ili barem izlaziš na neki drugi način. Najveća se razlika osjeti u tom svakodnevnom životu. U nekom se trenu dogode neke stvari zbog kojih se ljudi krenu udaljavati. Ja i Ecija smo se upoznali u pravom trenutku. Kad smo oboje formirane, odrasle, zrele osobe s puno iskustva. S nekim godinama shvatiš ne samo ono što želiš, već i ono što ne želiš", govori.

'Smatram sebe dobrom osobom i znao sam da će doći osoba koja će to cijeniti'

Priznao je i kako mu je u vezama bilo dosta dječjih odnosa.

"Kad imaš određeno iskustvo i godine, nema dječjih bolesti. Od početka imamo otvoren odnos, komunikativan. Reći ćemo si sve, bez zataškavanja. Kao tinejdžer sam mislio da ‘što si ti lošiji, cura će biti bolja’. Te psihološke igre su mi uvijek bile užas. Zašto da ja sad glumim budalu ili nešto što nisam, ako ja to nisam. Smatram sebe dobrom osobom i zato sam znao da će doći osoba koja će to cijeniti".

Vrlo brzo su se odlučili i na zajednički život te nas je svakako zanimalo i kako reagiraju kada dođe do problema.

"Bit će u životu puno situacija kada ćemo morati raditi kompromis. Sve se može dogovoriti ako su ljudi normalni, ako se razumiju i poštuju. Dosta sam strastven u svemu što radim i nekad znam biti impulzivan u reakcijama. Nitko to ne voli, a Ecija zna imati puno duži fitilj od mene. Nemamo takve situacije često. Nekad joj kažem: 'Trudit ću se upaliti Dalaj Lama mode'. Trudim se stati na loptu. Najčešće sam živčan kad sam umoran i gladan. Umor mi bude posljedica obavljanja više stvari istovremeno. Osjetio sam da mi nije dugoročno održivo biti našpanat konstantno", rekao je.

Priznao je i da ima manu za koju čak i ne smatra da je mana.

"Volim stvari obavljati najbolje moguće što se umije. To nekad zna biti problem, kada je u pitanju rad s ljudima. Jer ljudi nekada nisu u tom mindsetu da im sve treba biti savršeno. Borim se s tim perfekcionizmom. Najviše me kod ljudi smeta neambicioznost, neka ljenost. To se često zna reflektirati na posao. Primijetio sam da jako malo ljudi može pratiti moj ritam", rekao nam je Goran u razgovoru.

Dotaknuli smo se i Pravila igre, streaming servisa, aktualnog stanja na top-ljestvicama, novih izvođača, ali i teniske karijere koju je Goran, nažalost, morao napustiti zbog ozljede. Više o svemu, pogledajte u videu.