Godinama je skrivala adresu, a sada je otkriveno: Soraja živi na najskupljoj lokaciji u Zagrebu

Starleta Soraja Vučelić (38) posljednjih se godina povukla iz javnosti i skrasila u Zagrebu gdje je rodila sina Kana i posvetila se obiteljskom životu. Iako je na društvenim mrežama svojim pratiteljima povremeno davala uvid u raskošni interijer svog doma, ispunjen umjetninama i dizajnerskim namještajem, lokaciju je vješto skrivala. Međutim, srpski Kurir sada je otkrio detalje o njezinoj luksuznoj nekretnini koja se, kako navode, nalazi na jednoj od najskupljih adresa u Hrvatskoj u samom srcu Zagreba, a prostire se na čak 440 kvadrata.

Kurir piše da je riječ o dvoetažnom stanu koji sadrži tri prostrane spavaće sobe i isto toliko kupaonica, a ima i terasu od 160 četvornih metara s koje se pruža spektakularan pogled na cijeli Zagreb.

Gdje stanuje Soraja Vučelić?

Riječ je o modernoj staklenoj zgradi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba, Cvjetnom trgu. Zgrada se nalazi točno preko puta pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg i, iako izvana djeluje kao trgovački centar, što djelomično i jest, ona je ujedno i ekskluzivni stambeni kompleks koji svojim stanarima nudi apsolutnu privatnost.

Kompleks posjeduje privatni park koji je potpuno skriven od pogleda s ulice i vidljiv je jedino iz zraka, čime je stanarima osiguran mir usred gradske vreve. Pristup stambenom dijelu strogo je kontroliran, a ulaz je dopušten samo stanarima i njihovim gostima. Cijeli objekt osiguran je 24 sata dnevno, a na ulazu se nalazi i recepcija.

Kako navodi jedna hrvatska stranica za nekretnine na kojoj se nalazi stan koji izgleda slično kao i onaj u kojem prema pisanju Kurira stanuje Soraja, ovakav stan prodaje se po cijeni od 8.000.000 eura, odnosno oko 18.000 eura po četvornom metru.

