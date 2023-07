Srpska glumica Marija Karan uživa na ljetovanju, a često sa svojim pratiteljima dijeli trenutke idiličnog odmora. Ovoga puta pozirala je na brodu i snimala selfije u seksi kupaćem kostimu. Crni kupaći kostim ukrašen je zlatnim detaljima u području dekoltea, a svima je za oko zapeo i zlatni nakit koji je nosila oko vrata.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Podsjetimo, Marija ima jako zanimljiv ljubavni život. Glumica je navodno u vezi s biznismenom Markom Gvozdenovićem, sinom Crnogorskog političara Branimira Gvozdenovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Violić o hrvatskom filmu i društvu

Krajem prošle godine došlo je do obračuna između glumice Marije Karan i njenog, u tom trenutku, dečka Vladana Balabana. Balaban je u raspravi glumici nakon svađe lupio šamar. Do sukoba je, kako saznaju, došlo nakon što je Balaban izašao iz restorana u kojem su zajedno bili, gdje je došlo do verbalne rasprave i gdje je Vladan udario Mariju u predjelu desne strane lica. Glumica je zatim uzela protupožarni aparat i njime razbila zadnje staklo na Balabanovom Porscheu.

Mariju gledatelji pamte po ulozi u seriji "Larin izbor".