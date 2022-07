Najbolji srpski tenisač Novak Đoković, sedmerostruki pobjednik Wimbledona i osvajač 21. Grand Slam naslova, sa svojom suprugom Jelenom u braku je 8 godina, ali zajedno su čak 17. Godišnjica braka bila im je u nedjelju 10. srpnja, baš na dan finala Novaka Đokovića i Nicka Kyrgiosa u Wimbledonu.

Jelena ambiciozna žena koja drži sve konce

Jelena je vrlo ambiciozna žena koja, čini se, drži sve konce u svojim rukama kada je u pitanju Novak Đoković i njihovo dvoje djece.

Mnogi mediji tvrde da ona ima veliki utjecaj na slavnog tenisača koji je navodno zbog nje postao i vegan. Osim što je Jelena veliki borac za prava životinja, ona je i direktorica Zaklade Novak Đoković koja pomaže siromašnoj djeci u Srbiji.

Međutim, njihov privatni život u konstantnom je fokusu medija. Prošlog ljeta, tabloidi iz Srbije plasirali su priču koja je jako naljutila Jelenu, da je Novak flertao sa srpskom glumicom Marijom Karan na koncertu Dine Merlina u Crnoj Gori i da je zbog toga Jelena burno reagirala.

'Laž moraš demantirati'

Jelena se u kolovozu prošle godine oglasila o cijeloj toj priči putem Instagram storyja.

"Ako ne demantiraš laž jer nemaš odgovor na glupost i jednostavno ne baviš se time - za novinare se to računa kao zeleno svjetlo da te nastave provlačiti po novinama i od tebe rade dvorsku ludu. Poslije 15 godina pisanja o aferama sa svakom djevojkom iz našeg zajedničkog društva. Sada nas toliko dobro znaju kao par da znaju čak i kad sam ljubomorna bez riječi i djela (jer navodno to se ne vidi, ali oni znaju ili imaju vrlo "pouzdane izvore"). A naravno, kada ne demantiraš glupost, ona automatski postane koristan mamac za buduće objave o sada već bivšim ljubavima... Jer tako se poštuje lik i djelo jednog mladog uspješnog sportaša iz naše zemlje. Omaklo mu se da je samnom zaglavio sve ove godine. Mnogo više klikova donose afere", napisala je Jelana pa nastavila:

'Živimo u vremenima kada se čovjek stvarno mora zapitati što čita i kome vjeruje '

"Živimo u vremenima kada se čovjek stvarno mora zapitati što čita i kome vjeruje. Sva ta mračna energija koja ulazi u nas dok čitamo vijesti ispunjene neistinom i obmanama zbog kontrole, straha i samim time profita ne može nikoga inspirirati za dobra djela. Znamo da je stup svakog zdravog društva obitelj, pa zar je moguće da medije koristimo kao sredstvo da je ocrnimo i poljuljamo?! Jel to recept za uspjeh ili propast jednog društva? Vi prosudite. I da ne ispadne da samo pričam u prazno i kao trabunjam iz zone komfora. Ja sam svoj odgovor na lažne i prazne vijesti pronašla u osnivanju časopisa s ciljem da osnažim naše novinare i dam im platformu gdje mogu pisati o društveno korisnim i inspirativnim temama. Umjesto da trčimo za skandalima i klikovima, da damo prostor kreativnim ljudima da pročaju o svojim iskustvima i putu do njihovih vrhova. Da prikažemo najljepše što imamo. Najbolje", zaključila je.

Povezivali ga s Deepikom Padukone

Također, 2017. mnogi su se pitali što se događa s Novakom Đokovićem? Naime, Nole je tada igrao baš loše i mediji su se bavili uzrocima tih njegovih loših igara. Đokovića je, čini se, prvog mjesta stajala ljubavna afera s prekrasnom indijskom glumicom Deepikom Padukone i, povezano s tim, bračne razmirice sa suprugom Jelenom.

Afera s Indijkom izbila je u javnost u ožujku 2016. kada je poznati britanski tabloid Daily Mail objavio fotografije navodnog ljubavnog para snimljene u jednom noćnom klubu u Los Angelesu.

Đoković je te večeri, objavio je Daily Mail, najprije nazočio NBA utakmici između Lakersa i Orlanda, a potom je ostatak večeri proveo u lokalu The Nice Guy i to u društvu dugonoge brinete.

“Kasnije su se skupa odvezli automobilom”, napisao je Daily Mail.

Iste godine, Đoković je iznenađujuće poražen u trećem kolu Wimbledona od Amerikanca Querreya. Prvo objašnjenje poraza je bilo da se radilo o ozljedi. Međutim, Novak Đoković kazao je kako ozljeda nije bila razlog njegove loše igre u Wimbledonu.

"Imao sam privatnih problema u tom trenutku. To su životno izazovne situacije koje sam sada prevladao, a ojačale su me. To je razdoblje iza mene", rekao je Đoković u intervjuu za talijanski list La Gazzetta dello Sport i potaknuo glasine da je taj “osobni problem” zapravo mogući razvod od supruge Jelene.

'Ne čitam i ne pratim medije, ne uznemiravam se'

Talijanski su mediji tada, naime, uz ponešto ograđivanja, navodili da je Jelena uoči Wimbledona zaprijetila Novaku razvodom, a navodno je zatražila i da se njezin bankovni račun razdvoji od Novakova.

Očito,kako su to istaknuli Talijani, nije Jelena prihvatila Novakovo objašnjenje da ga s Indijkom vezuje samo prijateljstvo. A prvi kontakti Novaka i Deepike uspostavljeni su u prosincu 2014. kada je Novak nastupio u Azijskoj teniskoj ligi braneći boje indijske momčadi. Među navijači(ca)ma je bila i prelijepa glumica koja dolazi iz sportske obitelji i do svoje 20. godine bila je članica indijske reprezentacije u badmintonu.

'Jelena i ja se zaista volimo'

Nole je svojedobno za Gloriju o tome rekao:

"Ne čitam i ne pratim medije, uglavnom ne. Tako da se ne uznemiravam. Razumijem da je ljudima zanimljivije pročitati da se Nole i Jelena se razvode, nego Nole i Jelena se vole. Ali, to ne utječe na mene i Jelenu jer mi se zaista volimo."

Deepikom Padukone je, pak, 2018. na njihovom susretu istaknula:

"Uvijek je zanimljivo upoznavati nove ljude koji su prvaci. Puno je sličnosti među nama, naravno oboje nas sport zanima. Mislim da sam osoba koja puno toga usvaja iz spota i koristi svakodnevni dan. Novak me je očarao na prvi pogled. Znam da je on sada zauzet čovjek, ima i drugo dijete, ali vrijeme provedeno s njim nikada neću zaboraviti. Bio je šarmantan, ljubazan i izuzetno duhovit. Kada to spojite sa samopouzdanjem čovjeka koji je najbolji na svijetu u onom čime se bavi, jasno vam je zašto mu nijedna žena ne može odoljeti. Nikada nisam srela nikog tko mu je sličan. Nole će zato zauvijek ostati moja najveća ljubav".

Grljenje s kuharicom sestara Williams zapalilo maštu britanskih tabloida

Također, u javnosti su se bile pojavile fotografije tenisača na kojima se grli s kuharicom sestara Williams, atraktivnom Lauren Von Der Pool, što je zapalilo maštu britanskih tabloida koji neprestano su pisali kako mu je ona bila iznimno zanimljiva i kada nije sastavljala jelovnik zdrave prehrane.

Isto tako, Novaka Đokovića povezivali su s Marijom Šarapovom, lijepom bivšom ruskom igračicom. Šarapova je 2020. putem Instagram livea s Novakom otkrila kako ju je Novak odmah pozvao na večeru. Novak Đoković i Marija Šarapova su veliki prijatelji i druže se kada god imaju priliku.

"Igrali smo egzibicijski mješoviti double meč jedno protiv drugog u La Quinti na Indian Wellsu. Oboje smo bili mladi, ti nisi imao Grand Slam titulu, mislim čak da do tada nisi osvojio nijedan turnir. Sjećam se da si mi rekao: 'Ako te pobijedim, plaćaš večeru'. Pomislila sam: 'OK, tko je ovaj dečko?'. Kad si pobijedio, rekao si 'Idemo večeras u japanski restoran'. Rekla sam ti: 'Jesi li ozbiljan? Stvarno idemo na večeru?'", prisjeća se Marija.

No, to nije bio kraj iznenađenjima.

Večera sa Šarapovom i Kodakova kamera

"Otišli smo na večeru i sjećam se da si odjednom izvadio staru Kodakovu kameru i zamolio konobara da nas fotografira. U tom trenutku sam pomislila: 'Zar sam ovo stvarno napravila? Ponudila sam se za večeru. I, evo nas gdje smo sad", rekla je Šarapova koja se našalila da je Novak pozvao na večeru jer je bio njen fan.

"Priznaj sada, namjerno si izgubila", našalio se Đoković.

Jedna od najpoznatijih Noletovih afera bila je s Natalijom Šćekić, koja je dočekala svojih pet minuta da se za nju čuje. Ona je u intervjuu za Svijet navodno "objasnila“ što se zapravo dogodilo. Njezina priča ulazi u rubriku vjerovali ili je...

Natalija Šćekić ispričala nevjerojatnu priču

"Nazvao me čovjek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografiranje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam se smijati. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mjesto i da sve to snimim“, tvrdila je Natalija.

Tvrdi da je samo odmahnula rukom i otišla jer "Novak to nije zaslužio“.

"Ponuda je bila od 50 do 60 tisuća eura i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva djevojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali samo sam se pokupila stvari i otišla. Mogu samo zamisliti što bi se dogodilo da je takva jedna snimka na kraju osvanula u javnosti. Nastao bi totalni kaos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu“, rekla je tada Natalija.

Da stvar bude gora, ovu vijest prenijeli su mnogi svjetski mediji puput New York Posta, Marce, AS-a, portugalskog Recorda, britanski Daliy Star i The Sun, talijanski Tuttosport.

Povezivali ga i s Leryn Franco, te Natašom Bekvalac

Za spomenuti kako su Novaka Đokovića 2009. povezivali i s lijepom paragvajskom bacačicom koplja Leryn Franco iz Paragvaja, ali on je demantirao glasine. Komentirao je Nole šuškanja na konferenciji za novinare na US Openu koja su se pojavila nakon što su bili u isto vrijeme u New Yorku.

Prije više od 10 godina pričalo se i čitalo u tabloidima o odnosu poznate srpske pjevačice Nataše Bekvalac i Novaka Đokovića nakon što viđeni skupa na istim mjestima u Srbiji i inozemstvu. Medijima je posebno zanimljivo bilo što su u isto vrijeme ljetovali na atraktivnoj španjolskoj turističkoj destinaciji Ibizi, a pjevačica je viđena i na njegovim mečevima.

Nataša je nedavno prvi put progovorila o tim glasinama.

Prije Jelene bio s Ninom Seničar?

Ta tema da se meni Đoković upucavao svojedobno je zaintrigirala javnost, ali je bila izuzetno štetna i za njega i za mene. Nema se o čemu pričati jer je sve namješteno, nema apsolutno mjesta za bilo kakvu priču o tome. A da se sad ova priča ponovo pokrene, to bi sve povrijedilo', odlučno je rekla Nataša u intervjuu za srpsku Republiku.

Srpski mediji su za glumicu i manekeneku Ninu Seničar (36) pisali da je bila u vezi s Novakom Đokovićem prije nego što je upoznao suprugu Jelenu. Nina i Novak su se poznavali godinama, a jednom prilikom su se pojavile njihove zajedničke fotografije iz Dubaija. Ipak, te glasine nikad nisu potvrđene.