Glumica iz hit serije prvi put progovorila o iskustvu sudjelovanja u stravičnom kultu

Nakon godina šutnje, američka glumica Allison Mack (43) poznata po ulozi Chloe Sullivan u seriji Smallville, prvi put je otvoreno govorila o sudjelovanju u kultu NXIVM. U novom podcastu Uncover: Allison After NXIVM, a koji je objavila kanadska medijska kuća CBC, Mack je ispričala kako je vjerovala da ulazi u grupu koja pomaže ljudima da rade na sebi, a završila u organizaciji koja je ponižavala i iskorištavala žene.

U razgovoru s novinarkom Natalie Robehmed, Mack je objasnila da je u početku mislila kako sudjeluje u programu koji potiče osobni rast. S vremenom je, kaže, postala dio unutarnjeg kruga i bliska suradnica vođe Keitha Ranierea. Ispričala je da je bila pod njegovim velikim utjecajem i da je vjerovala kako su njegove metode i njezino sudjelovanje u njima bile za veće dobro.

U podcastu je otvoreno rekla da danas vidi koliko je pogriješila. Preuzela je odgovornost za ono što je učinila i priznala da je pomagala u širenju pravila i postupaka koji su drugima nanosili bol.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kakav je to kult NXIVM?

Do 2015. godine Mack je postala druga osoba po rangu u posebnoj podgrupi NXIVM-a nazvanoj DOS, što znači gospodar nad poslušnim robinjama. Ta skupina predstavljala se kao prostor za žensko osnaživanje, no u stvarnosti je bila sustav kontrole i pokoravanja.

Foto: Profimedia

Prema optužnici i svjedočenjima, Mack je imala zadatak regrutirati nove članice, često žene koje su bile u teškim životnim situacijama. Pokušala je uključiti i poznate osobe poput glumica Emme Watson i Laure Vandervoort, a uspjela je dovesti Indiju Oxenberg, kćer glumice Catherine Oxenberg.

Unutar DOS-a žene su morale davati privatne fotografije ili informacije koje su se koristile kao sredstvo ucjene. Bile su podvrgnute strogim pravilima, ograničenoj prehrani i fizičkim kaznama. Jedan od najtežih trenutaka bilo je žigosanje članica simbolom koji je, kako se kasnije otkrilo, sadržavao inicijale vođe Keitha Ranierea.

Suđenje i život nakon zatvora

Allison Mack uhićena je 2018. godine i optužena za sudjelovanje u trgovini ljudima i prisilni rad. Godinu dana kasnije priznala je krivnju za reketarenje i sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji, čime je surađivala s tužiteljima. Osuđena je na tri godine zatvora, a nakon 21 mjeseca puštena je na slobodu u srpnju 2023. godine. Keith Raniere trenutno služi kaznu od 120 godina zatvora.

Foto: Profimedia

Nakon izlaska iz zatvora, Mack se povukla iz javnosti. Njezina priča prikazana je u dokumentarnoj seriji The Vow, ali bez njezina sudjelovanja.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kako zaraditi 50 eura za sat vremena na igricama? YouTuber otkriva fascinantni svijet gaminga