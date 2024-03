Damian Hurley, sin popularne glumice Elizabeth Hurley, otkrio je što misli o lezbijskim scenama u kojima glumi njegova majka, a on ih je režirao. Glumac i model tvrdi da su se prilikom snimanja osjećali "potpuno normalno", pa otkriva:

"Grozno mi je što moram reći da nam je to bilo potpuno normalno. Ne znam što to govori o nama. Razgovarao sam s puno svojih prijatelja koji su također druga generacija u industriji. Kažu isto: da stvari koje se mogu činiti potpuno čudnima ljudima izvana, za nas su normalne jer smo s njima odrasli i to nam je svakodnevica", rekao je 21-godišnjak za The Sunday Times.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je i da na setu nije bilo potrebe koordinirati njihove intimne scene, tvrdeći da je "svima bilo vrlo ugodno". Kaže i da je s mamom vrlo rano počeo razgovarati o seksu i da ga je ona učila da je to nešto "lijepo i prirodno". "No, za razliku od toga, nije mi dala da gledam nasilne scene u filmovima", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dramska uspješnica prati život Mije, utjelovljuje je Georgia Lock, koja je uvučena u "svijet seksa, dvoličnosti i izdaje" dok paralelno otkriva misterij koji prati ubojstvo njezine najbolje prijateljice Rebecce.

U intervjuu za People, Damian je otkrio da mu je majka prije mnogo godina obećala da će glumiti u njegovom prvom filmu, a kada se to konačno i dogodilo "ona je odbacila sve kako bi to obećanje mogla i ostvariti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Damian Hurley i Elizabeth Hurley

"Svi uključeni zaslužuju javne pohvale, ali trenutno želim izraziti obožavanje Elizabeth Hurley, koja je još 2010., kad mi je bilo osam godina, obećala da će sudjelovati u snimanju mog prvog kratkog filma. Ostala je vjerna svojoj riječi i čim je ovaj film dobio zeleno svjetlo, mama je ostavila sve i odjurila na prekrasne Karibe da mi pomogne. Naš zajednički rad bio je san snova", podijelio je na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gosti u studiju: 'Zašto bih skrivao da sam kršćanin i da sam gej?'