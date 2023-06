Gledanje golišavih scena s roditeljima pomalo je neugodan pothvat, ali to očito nije problem za Damiana Hurleya, koji je režirao film u kojim njegova majka Elizabeth Hurley vodi ljubav sa ženom, piše Daily Mail.

Naime, nadobudni filmaš ostvario je svoj scenaristički i redateljski debi u nadolazećem erotskom trileru pod nazivom "Strictly Confidential ('Strogo povjerljivo')" čiji trailer možete pogledati OVDJE.

Elizabeth, koja glumi Lily, zavela je Natasha, koju glumi mlada glumica Pear Chiavari, koja joj zatim počinje ljubiti grudi.

Damian je pohvalio svoju majku jer je ispunila svoje obećanje da će glumiti u njegovom prvom igranom filmu kada je snimanje završilo u prosincu na karipskom otoku Sveti Kristofor i Nevis.

'Divim se mojoj mami'

"Svi uključeni zaslužuju javne izjave obožavanja (sve će doći u dogledno vrijeme), ali trenutno se divim mojoj mami Liz koja je tijekom snimanja mog prvog kratkog filma iz 2010. godine (kad sam imao osam godina) obećala da će biti u mom prvom igranom filmu i ostala je vjerna svojoj riječi. Čim je ovaj film dobio zeleno svjetlo, mama je ostavila sve i odjurila na prekrasne Karibe pomoći. Zajednički rad bio je moj san", napisao je Damian na svom Instagramu.

Radnja njegovog trilera prati Miju, koju glumi Georgia Lock, koja je uvučena u "svijet seksa, dvoličnosti i izdaje" dok pokušava otkriti misterij samoubojstva njene najbolje prijateljice Rebecce.

Ovo nije prvi put da Elizabeth glumi u jednom od projekata svog sina. Prošle je godine odletjela na Sveti Kristofor i Nevis zbog snimanja njegovog kratkog filma "The Boy on the Beach". Elizabeth je 2018. godine otkrila da je njen sin snima dok pozira u bikinijima za društvene mreže, a mnogi su komentirali da je to "čudno i bizarno".