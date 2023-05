A TOLIKO GODINA IMA? / Liz Hurley vratila se vrelija no ikad! Fatalna glumica izazvala pomutnju u bikiniju: 'Kakvo tijelo, ovo je čudo'

57 godina može izgledati itekako seksi. Dovoljno je da bacite pogled na Instagram profil glumice Elizabeth Hurley. Za nju vrijeme kao da je stalo. Ima tijelo na kakvom bi joj pozavidjele i upola mlađe žene. Zvijezda "Austina Powersa" pozirala poput modela, dok je sićušni bikini jedva obuzdavao njezine obline. Glumica je podijelila tri fotografije u narančastom bikiniju. Pratitelji su ubrzo pohvalili njezin izgled u komentarima, a fotografija je prikupila oko 240 tisuća lajkova. 'Jeste li znali da imam sestru blizanku?', napisala je kratko glumica. 'Ti si jedna od najljepših žena na svijetu', 'Kao vino si! Što si starija to si bolja, 'Prekrasna si', 'Wow, kakvo tijelo ti imaš, to je čudo', bili su neki od komentara ispod objave. Svoju zavidnu figuru Elizabeth održava zdravom prehranom. Za početak dana, glumica pije dvije šalice tople vode kako bi potaknula metabolizam. “Prilično je odvratnog okusa”, otkrila je jednom prilikom. "Ali to je fantastično za vaš probavni sustav."