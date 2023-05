Glumac i oskarovac Jeff Bridges (73) je u novom intervjuu za People ispričao sve o svojoj borbi s rakom. Glumac je bolovao od ne-Hodgkinovog limfoma i ozbiljnog slučaja COVID-a 2021.

"Kada sam prvi put otkrio tumor dok sam vježbao, bio je to tumor veličine 30 sa 22 centimetra u mom tijelu. Kao dijete u mom tijelu. Nije me boljelo niti ništa", rekao je prošle godine za People.

Sada Bridges tvrdi da se tumor smanjio "na veličinu pikule" nakon kemoterapije. U siječnju 2021. bio je blizu smrti kada se zarazio COVID-om (cjepivo još nije bilo dostupno). Kemoterapija mu je oslabila imunološki sustav i virus ga je teško pogodio.

"Moja žena Sue bila je moj apsolutni prvak", kaže on za AARP. "Stvarno se borila da me drži dalje od respiratora. Nisam želio biti na njemu, a liječnici to nisu nužno željeli, ali ona je bila nepokolebljiva."

Bridges je proveo gotovo pet mjeseci u bolnici i na kraju je liječen rekonvalescentnom plazmom (terapija koja koristi krv ljudi koji su se oporavili od bolesti kako bi pomogla drugima da se oporave).

Nakon iskustva s rakom, Bridges se osjeća zahvalno što je živ, a gluma ima važnu ulogu:

"Osjećam da vrijeme od nas zahtijeva da budemo što kreativniji", kaže. "Svi bismo trebali raditi zajedno kako bismo napravili nešto lijepo, kao što radimo u filmovima."