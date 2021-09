Glumac i oskarovac Jeff Bridges (71) otkrio je u ponedjeljak da je njegov limfom u remisiji te da se osjeća bolje nakon borbe s Covidom-19, za koji je rekao da je u odnosu na njega "rak izgledao kao mačji kašalj", piše NBC News.

"Moj je rak u remisiji, masa se smanjila na veličinu kamenčića", napisao je Bridges. On je prošle godine u listopadu priopćio da mu je dijagnosticiran limfom, vrsta raka krvi. Tada je rekao da mu je prognoza "dobra" i da počinje s liječenjem.

Bridges je također otkrio da se dva puta cijepio protiv koronavirusa i da se sad osjeća puno bolje.

Cijepio se dva puta

"Covid-19 me prilično dobro sredio, ali cijepljen sam dva puta i osjećam se mnogo bolje", kazao je te je naglasio kako vjeruje da je cjepivo zaslužno za njegov brzi oporavak.

Bridges je otkrio da se tijekom kemoterapije zarazio koronavirusom. Njegova supruga Susan Geston također se zarazila te je bila u bolnici pet dana, a on je bio hospitaliziran pet tjedana.

"Razlog zbog kojeg sam toliko dugo bio u bolnici je to što mi je imunološki sustav oslabljen zbog kemoterapije", napisao je.

"Moja borba s Covidom-19 napravila je da mi je rak izgledao kao mačji kašalj", istaknuo je.

'Trenuci neizrecive boli'

Bridges je rekao da je pretrpio "trenutke neizrecive boli" za vrijeme kojih je "zapomagao cijelu noć" osjećajući da se "približava vratima raja".

"Ovo suočavanje sa smrtnošću donijelo mi je pravi dar - spoznaju da je život je kratak i lijep. Ljubav je svuda oko nas i dostupna je uvijek", kazao je.

"Donedavno sam trebao kisik da bih mogao hodati, zvučao sam kao Darth Vader", istaknuo je.

No, uz pomoć terapije, rekao je Bridges, uspio je ostvariti svoj cilj da kćer Hayley doprati do oltara na njenom vjenčanju. On je, također, mogao uživati ​​u plesu oca i kćeri bez kisika.