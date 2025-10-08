Glumac iz serije Hawaii Five-0 nije preminuo prirodnom smrću? Obitelj tuži tvrtku zbog nemara

Američki glumac, sumo hrvač i umjetnik mješovitih borilačkih vještina Taylor Tuli Wily javnosti je najpoznatiji po ulozi Kamekone u seriji Hawaii Five-0, a preminuo je u lipnju 2024. u dobi od 56 godina. Iako su britanski mediji tada pisali da je preminuo prirodnom smrću, njegova obitelj tvrdi uzrok njegove smrti nesreća koja ga je zadesila u listopadu 2023. godine.

Prema tužbi podnesenoj 26. rujna, spomenuti glumac je bio u invalidskim kolicima kada je pokušao ući u kombi tvrtke GMTCare. Zbog kvara na rampi pao je s platforme i udario glavom o pločnik. Njegova obitelj smatra da se od posljedica nikada nije oporavio i da mu nije pružena pravovremena medicinska pomoć.

Karijeru započeo kao sumo hrvač

Obitelj glumca podnijela je tužbu protiv tvrtke zbog nemara, tražeći odštetu veću od 50 tisuća dolara.

Mnogi fanovi i kolege istaknuli su da je upravo Wily donio posebnu toplinu i humor u seriju, a producent Peter Lenkov tada se emotivno oprostio od Taylora napisavši na društvenim mrežama sljedeće: ''Nedostajat ćeš mi svakog dana.''

Podsjetimo, Wily je karijeru započeo kao sumo hrvač i u prvim borbama ostvario niz od 14 pobjeda. Nakon povlačenja iz sporta okušao se i u UFC-u 1993., a kasnije se prebacio u glumu. Najveću slavu stekao je u seriji Hawaii Five-0, gdje se pojavio u 171 epizodi između 2010. i 2020. godine, a ulogu je ponovio i u seriji Magnum P.I..

