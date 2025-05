Glumac iz Dosjea X oženio 30 godina mlađu: Prošao kroz razvod i borbu s ovisnošću, ali ne onu koju mislite

Glumac David Duchovny (61) poznatiji kao Agent Mulder iz serije Dosjei X i njegova dugogodišnja partnerica Monique Pendleberry (31) izazvali su veliku pažnju javnosti nakon što su viđeni u romantičnoj šetnji u Malibuu. Tada su mnogi primijetili da se na Duchovnyjevom prstu nalazi srebrno prstenje, dok je njegova draga nosila dijamantni, ali i zlatni prsten, što je odmah potaknulo glasine o mogućem vjenčanju. No, glasine o vjenčanju nisu samo glasine, s obzirom na to da je US Weekly potvrdio da su se David i Monique vjenčali u tajnosti.

Iako je David s Monique u vezi osam godina, do sada nisu službeno komentirali hoće li uploviti u bračne vode.

Foto: Profimedia David Duchovny i Monique Pendleberry

Borba s ovisnošću

Podsjetimo da je David Duchovny ranije bio u braku s glumicom Téom Leoni od 1997. do 2014. godine s kojom ima dvoje djece, kćer West (26) i sina Kyda (22), a poznat je po tome što ne otkriva puno privatnom životu.

Njihov brak suočavao se s izazovima, uključujući Duchovnyjevu borbu s ovisnošću o seksu, zbog čega je 2008. godine bio na liječenju. Par se privremeno pomirio, ali su se ponovno razdvojili 2011. godine, a službeni razvod dogodio se 2014. godine.

Foto: Profimedia Téa Leoni i David Duchovny

Nakon razvoda, njegova je bivša supruga započela vezu s kolegom iz serije Madam Secretary Timom Dalyjem s kojim je još uvijek u vezi, dok je Duchovny s druge strane u vezi s Monique Pendleberry koju je upoznao 2017. godine u juice baru SunLife Organics, gdje je Monique tada radila. Vlasnik bara Khalil Rafati je blizak Davidov prijatelj koji ih je i upoznao.

