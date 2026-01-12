FREEMAIL
POSEBAN TRENUTAK /

Ante Cash krstio sina u Zadru pa se našalio: 'Kumovi i roditelji izgledaju kao braća Daltoni'

Ante Cash krstio sina u Zadru pa se našalio: 'Kumovi i roditelji izgledaju kao braća Daltoni'
Foto: Instagram/ante Cash

Ante Cash podijelio je s pratiteljima trenutak s krštenja najmlađeg sina Franka, koje je održano u Zadru, uz fotografiju iz crkve i duhovitu poruku u svom prepoznatljivom stilu

12.1.2026.
13:44
Hot.hr
Instagram/ante Cash
Hrvatski glazbenik i televizijsko lice Ante Vlašić (39), poznatiji kao Ante Cash, podijelio je sa svojim pratiteljima sretan trenutak iz obiteljskog života. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju s krštenja najmlađeg sina Franka, koje se održalo u Zadru, gradu u kojem je nedavno započeo novo životno poglavlje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ante Cash (@antecash)

Obiteljska fotografija s duhovitom porukom

Na fotografiji iz crkve glazbenik je pozirao sa suprugom Dinom, koja je u naručju držala njihova sina Franka, okruženi kumovima i djecom. Uz objavu je napisao: “Franko, od danas si dijete Božje”, a zatim se u svom prepoznatljivom stilu našalio: “A kumovi i roditelji ti izgledaju ko braća Daltoni!”, čime je nasmijao pratitelje.

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U komentarima su se odmah počele nizati brojne čestitke i lijepe želje upućene cijeloj obitelji. Pratitelji su s oduševljenjem dočekali sretnu vijest, a poruke poput "Božji blagoslov cijeloj obitelji" i "Čestitam od srca! Divan dan krštenja! Neka vas sve dragi Bog blagoslovi" svjedoče o podršci koju glazbenik uživa kod svoje publike.

Novi život u Dalmaciji nakon preseljenja iz Zagreba

Krštenje sina Franka, koji je na svijet stigao krajem 2025. godine, kruna je velikih promjena u životu Ante Casha i njegove obitelji. Glazbenik se sa suprugom Dinom i njihovo četvero djece, sinovima Marom, Ivanom i Frankom te kćeri Nušom, preselio iz Zagreba u Zadar, rodni grad svoje supruge. Odluku o preseljenju svojedobno je objasnio željom da djeci pruži mirnije i sigurnije okruženje za odrastanje, izjavivši kako Zagreb "nije grad za odgajanje katoličke obitelji". Ova objava s krštenja dodatno potvrđuje koliko su mu vjera i obiteljske vrijednosti važan dio života.

Podsjetimo, svestrani umjetnik, poznat po hitovima i radu u humorističnoj emisiji "Božanstvena komedija", jedno se vrijeme povukao s glazbene scene. Tijekom trogodišnje pauze bavio se keramičarskim radovima, a svoje vještine i savjete o kućnim popravcima dijeli na YouTube kanalu "Antina garaža". Njegov povratak glazbi oduševio je fanove, a nove pjesme objavljuje na službenom kanalu Zebrax benda. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prekretnica za penzionere: ukida se kazna nakon 70., mirovine rastu, evo koliko

 

Ante CashKrštenje
komentara
