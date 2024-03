Gisele Bündchen nema problema s otkrivanjem namirnica koje odbija jesti. “Za mene bijeli šećer znači otrov”, otvoreno je rekla supermodel u intervjuu za WSJ.

“Postoji toliko drugih načina na koje možete zasladiti stvari. Med, javorov sirup, datulje”, objasnila je.

Bündchen, koja će kasnije ovog mjeseca izdati kuharicu pod naslovom "Njeguj: Jednostavni recepti za osnaživanje tijela i hranjenje duše", također je govorila o dijetama koje je isprobala kad je bila mlađa i kako se sada hrani.

“Kad sam bila mlada rekla sam: ‘O, moj Bože, volim male životinje. Ne želim jesti meso.’ Postala sam anemična”, rekla je 43-godišnjakinja.

“Tada sam jela sirovu hranu i cijelo vrijeme sam se smrzavala. Bila sam plava, usne su mi ljeti bile ljubičaste. Ubrzo sam se fokusirala na to odakle moja hrana dolazi? Kako se uzgaja? Radi se o jednostavnoj hrani", rekla je.

Bündchen je glasno govorila o promjenama u prehrani i načinu života koje je napravila tijekom godina, a nedavno je progovorila o prestanku pijenja alkohola prije nekoliko godina.

“Odmah nakon što sam navršila 40 godina, zapravo, osjetila sam da se osjećam značajno drugačije ovisno o tome jesam li popila čašu vina ili nisam", rekla je u prošlogodišnjem intervjuu za People.

“Društveno je prihvaćeno popiti čašu vina. I ljudi čak kažu: ‘Oh, to je zdravo za tebe.’ Pa, nije zdravo za mene. Ako želite od svog tijela tražiti ono što ja tražim od svog tijela, a to je mnogo, ne mogu imati sve te stvari (alkohol, kofein) jer se one zbrajaju”, rekla je Bündchen i dodala da je, kada je prestala piti, "postala bistrija".

“Sada sam vrlo oštra i vrlo prisutna i primjećujem stvari koje prije nisam primjećivala”, rekla je.

