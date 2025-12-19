Nedavno rodila treće dijete, a ovako izgleda: Gisele se pojavila u haljini koja malo što skriva

Supermodel Gisele Bündchen ponovno je privukla pažnju javnosti pokazavši besprijekornu liniju na društvenom događanju u São Paulu, manje od godinu dana nakon poroda.

Slavna 45-godišnja Brazilka pojavila se na ekskluzivnoj večeri u organizaciji Vivare, najvećeg proizvođača nakita u Latinskoj Americi, te još jednom potvrdila zašto godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta.

Za ovu priliku Gisele je odabrala usku, elegantnu haljinu s prorezima koja je naglasila njezinu vitku siluetu, a detalji kroja otkrili su i kakvo donje rublje nosi, što je dodatno podiglo modni dojam i izazvalo brojne komentare.

Zgodna mama

Njezin izgled mnogi su opisali kao “nevjerojatan”, osobito s obzirom na to da je nedavno rodila svoje treće dijete. Inače, Bündchen se u Brazil vratila neposredno prije Božića, koji će ove godine prvi put provesti sa svojom najmlađom prinovom.

Sa svojim partnerom, instruktorom jiu-jitsua Joaquimom Valenteom (36), u veljači je dobila sina. Iako još uvijek nije otkrila njegovo ime, poznato je da mu je srednje ime River. Iz braka s bivšim suprugom Tomom Bradyjem pak ima dvoje djece, sina Benjamina Reina (15) i kćer Vivianu Lake (12).

Posljednjih mjeseci Gisele se držala podalje od javnosti, posvetivši se majčinstvu, obitelji i aktivnom načinu života, no čini se kako se sada vraća poslovnim obavezama punom snagom. Njezino pojavljivanje u São Paulu jasan je znak da se supermodel ponovno vraća na scenu – samouvjerena, blistava i u vrhunskoj formi.

