FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZGODNA MAMA /

Nedavno rodila treće dijete, a ovako izgleda: Gisele se pojavila u haljini koja malo što skriva

Nedavno rodila treće dijete, a ovako izgleda: Gisele se pojavila u haljini koja malo što skriva
×
Foto: Balkis Press/abaca/abaca Press/profimedia

Slavna 45-godišnja Brazilka pojavila se na ekskluzivnoj večeri u organizaciji Vivare, najvećeg proizvođača nakita u Latinskoj Americi, te još jednom potvrdila zašto godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta

19.12.2025.
10:19
Hot.hr
Balkis Press/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Supermodel Gisele Bündchen ponovno je privukla pažnju javnosti pokazavši besprijekornu liniju na društvenom događanju u São Paulu, manje od godinu dana nakon poroda.

Slavna 45-godišnja Brazilka pojavila se na ekskluzivnoj večeri u organizaciji Vivare, najvećeg proizvođača nakita u Latinskoj Americi, te još jednom potvrdila zašto godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta.

Za ovu priliku Gisele je odabrala usku, elegantnu haljinu s prorezima koja je naglasila njezinu vitku siluetu, a detalji kroja otkrili su i kakvo donje rublje nosi, što je dodatno podiglo modni dojam i izazvalo brojne komentare.

Zgodna mama

Njezin izgled mnogi su opisali kao “nevjerojatan”, osobito s obzirom na to da je nedavno rodila svoje treće dijete. Inače, Bündchen se u Brazil vratila neposredno prije Božića, koji će ove godine prvi put provesti sa svojom najmlađom prinovom.

 

Sa svojim partnerom, instruktorom jiu-jitsua Joaquimom Valenteom (36), u veljači je dobila sina. Iako još uvijek nije otkrila njegovo ime, poznato je da mu je srednje ime River. Iz braka s bivšim suprugom Tomom Bradyjem pak ima dvoje djece, sina Benjamina Reina (15) i kćer Vivianu Lake (12). 

Posljednjih mjeseci Gisele se držala podalje od javnosti, posvetivši se majčinstvu, obitelji i aktivnom načinu života, no čini se kako se sada vraća poslovnim obavezama punom snagom. Njezino pojavljivanje u São Paulu jasan je znak da se supermodel ponovno vraća na scenu – samouvjerena, blistava i u vrhunskoj formi.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Duge zime, mrak po cijeli dan, a oni najsretniji na svijetu... Doznali smo finsku tajnu za sreću

Gisele Bündchen
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZGODNA MAMA /
Nedavno rodila treće dijete, a ovako izgleda: Gisele se pojavila u haljini koja malo što skriva