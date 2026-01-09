Gigi Hadid iznenadila velikom transformacijom: Oprostila se od plave kose

Supermodel Gigi Hadid (30) godinama je bila sinonim za savršenu kalifornijsku plavušu. Medeni pramenovi postali su njezin zaštitni znak, no čini se da je toj eri došao kraj. Svijet je iznenadila potpunom promjenom imidža, zamijenivši svoju prepoznatljivu plavu kosu dramatičnim crnim bobom koji je izazvao lavinu reakcija.

Crna kao nova era

Za njezinu najnoviju i najodvažniju transformaciju zaslužan je poznati frizer Dimitris Giannetos, koji je novi izgled opisao kao "matte black mini bob". Riječ je o intenzivnoj, gotovo tintasto crnoj nijansi bez crvenih podtonova, koja licu daje snažan i sofisticiran okvir. Kratka frizura, ošišana tik do brade i često stilizirana u popularni "wet look", dodatno naglašava njezine crte lica i svijetloplave oči. Iako je novi imidž debitirao na snimanju za Maybelline, čije je Gigi dugogodišnje zaštitno lice, promjena je toliko upečatljiva da su se mnogi zapitali označava li početak jedne potpuno nove, odvažnije ere za slavnu manekenku.

Kameleon modnog svijeta

Iako je ova transformacija najradikalnija do sada, Gigi je i ranije pokazala sklonost eksperimentiranju. Obožavatelji pamte njezinu vatreno crvenu kosu na Met Gali 2021. godine, kao i faze s bakrenim i kestenjastim tonovima. Tijekom godina, njezina plava kosa prolazila je kroz suptilne, ali značajne promjene, od zlatnih pramenova s početka karijere do platinasto ledenih nijansi.

Od prepoznatljivih pramenova do odvažnih boja

Dugo je njegovala takozvane "Gigi pramenove", tehniku balayagea koja je stvarala prirodan, osunčan izgled. Upravo je taj stil postao globalno popularan i kopiran u frizerskim salonima diljem svijeta. Ipak, posljednjih nekoliko godina vidljiv je pomak prema hrabrijim odabirima.

