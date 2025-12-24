Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara? On zatražio majku Yolandu za blagoslov
Izvor otkriva da je Bradley Cooper zatražio blagoslov majke Yolande prije nego što je spreman zaprositi Gigi Hadid
Ljubavna priča Bradleyja Coopera (50) i Gigi Hadid (30) ide prema velikom finalu – vjenčanju. Izvori tvrde da je prosidba samo pitanje trenutka, a Daily Mail piše da je slavna glumačka zvijezda prije nego što klekne pred Gigi zatražio dopuštenje njezine majke Yolande Hadid (61). Time je želio pokazati poštovanje prema obitelji partnerice i jasno dati do znanja da s Gigi planira ozbiljnu budućnost.
“Bradley je pitao Yolandu za dopuštenje jer želi da zna koliko mu je Gigi važna i kako s njom želi izgraditi stabilnu obitelj u New Yorku”, otkriva izvor blizak paru. Ni Gigi nije skrivala svoje namjere – roditeljima je otvoreno rekla da se želi udati za Coopera. Yolanda je navodno bila oduševljena tom idejom, a Gigi je isto poručila i ocu. Bradleyjeva majka Gloria Campano također je bila obaviještena.
Par dijeli slične životne vrijednosti – miran obiteljski život, bliskost i tradiciju. Upravo zbog svoje djece žele ozakoniti vezu i zajedno graditi obitelj. Bradley Cooper ima kćer Leu De Seine iz veze s Irinom Shayk (39), dok Gigi Hadid ima kćer Khai Malik iz veze sa Zaynom Malikom (32). Izvori tvrde da oboje žele da njihova djeca odrastaju zajedno u stabilnom i toplom okruženju.
POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput, Ivica Kostelić, Selak Raspudić i druge face otkrivaju omiljene božićne filmove