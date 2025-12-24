FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE NEGO KLEKNE /

Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara? On zatražio majku Yolandu za blagoslov

Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara? On zatražio majku Yolandu za blagoslov
×
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Izvor otkriva da je Bradley Cooper zatražio blagoslov majke Yolande prije nego što je spreman zaprositi Gigi Hadid

24.12.2025.
12:25
Hot.hr
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubavna priča Bradleyja Coopera (50) i Gigi Hadid (30) ide prema velikom finalu – vjenčanju. Izvori tvrde da je prosidba samo pitanje trenutka, a Daily Mail piše da je slavna glumačka zvijezda prije nego što klekne pred Gigi zatražio dopuštenje njezine majke Yolande Hadid (61). Time je želio pokazati poštovanje prema obitelji partnerice i jasno dati do znanja da s Gigi planira ozbiljnu budućnost.

Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara? On zatražio majku Yolandu za blagoslov
Foto: Theimagedirect.com/the Image Direct/profimedia

“Bradley je pitao Yolandu za dopuštenje jer želi da zna koliko mu je Gigi važna i kako s njom želi izgraditi stabilnu obitelj u New Yorku”, otkriva izvor blizak paru. Ni Gigi nije skrivala svoje namjere – roditeljima je otvoreno rekla da se želi udati za Coopera. Yolanda je navodno bila oduševljena tom idejom, a Gigi je isto poručila i ocu. Bradleyjeva majka Gloria Campano također je bila obaviještena.

Par dijeli slične životne vrijednosti – miran obiteljski život, bliskost i tradiciju. Upravo zbog svoje djece žele ozakoniti vezu i zajedno graditi obitelj. Bradley Cooper ima kćer Leu De Seine iz veze s Irinom Shayk (39), dok Gigi Hadid ima kćer Khai Malik iz veze sa Zaynom Malikom (32). Izvori tvrde da oboje žele da njihova djeca odrastaju zajedno u stabilnom i toplom okruženju.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput, Ivica Kostelić, Selak Raspudić i druge face otkrivaju omiljene božićne filmove

Gigi HadidBradley CooperYolanda HadidZayn MalikIrina Shayk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE NEGO KLEKNE /
Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara? On zatražio majku Yolandu za blagoslov