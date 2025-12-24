Gigi Hadid i Bradley Cooper korak do oltara? On zatražio majku Yolandu za blagoslov

Ljubavna priča Bradleyja Coopera (50) i Gigi Hadid (30) ide prema velikom finalu – vjenčanju. Izvori tvrde da je prosidba samo pitanje trenutka, a Daily Mail piše da je slavna glumačka zvijezda prije nego što klekne pred Gigi zatražio dopuštenje njezine majke Yolande Hadid (61). Time je želio pokazati poštovanje prema obitelji partnerice i jasno dati do znanja da s Gigi planira ozbiljnu budućnost.

“Bradley je pitao Yolandu za dopuštenje jer želi da zna koliko mu je Gigi važna i kako s njom želi izgraditi stabilnu obitelj u New Yorku”, otkriva izvor blizak paru. Ni Gigi nije skrivala svoje namjere – roditeljima je otvoreno rekla da se želi udati za Coopera. Yolanda je navodno bila oduševljena tom idejom, a Gigi je isto poručila i ocu. Bradleyjeva majka Gloria Campano također je bila obaviještena.

Par dijeli slične životne vrijednosti – miran obiteljski život, bliskost i tradiciju. Upravo zbog svoje djece žele ozakoniti vezu i zajedno graditi obitelj. Bradley Cooper ima kćer Leu De Seine iz veze s Irinom Shayk (39), dok Gigi Hadid ima kćer Khai Malik iz veze sa Zaynom Malikom (32). Izvori tvrde da oboje žele da njihova djeca odrastaju zajedno u stabilnom i toplom okruženju.

