Zlatan Stipišić Gibonni razljutio je mnoge tijekom svog nastupa u zagrebačkoj Laubi jer se popeo na stol i počeo gaziti po hrani. Pjevač je za Index prokomentirao to svoje ponašanje.

Gibonni je rekao da tijekom svojih nastup često ide među publiku jer ga uhvati euforija, no kako mu to nipošto nije opravdanje za nedolično ponašanje.

"Reakcije su opravdane, ja bih prvi da vidim bilo koga od svojih kolega u toj situaciji rekao da nije normalan. Ljudi reagiraju s punim pravom. Nisam imao nikakvu lošu namjeru, jednostavno kad sviram često idem među publiku, uhvati me neka euforija i dogodi se. Ulazio sam među publiku i u Lisinskom i u mnogim finim dvoranama. Popeo sam se na taj stol sa svojim trubačima, nisam razmišljao. Najprije sam stao na neku stolicu, bilo mi je nisko pa sam zagazio i na stol. Ja sam izašao na pozornicu nakon večere, mislio sam da je ta večera davno završila, što je na stolovima nisam ni vidio. Mislim, ne služi mi kao opravdanje, trebao sam biti racionalan, ali što ću sad", kazao je Gibonni koji se potom svima ispričao.

Ljudi su se zgražali

"Mogu se samo ispričati svim ljudima kojima je to izgledalo grozno, što ću sad… Pokrit ću se ušima jer mi je krivo. Zaista nisam imao lošu namjeru, nisam ni taj tip niti sam tako odgojen. Jedan broj ljudi nakon ovoga vjerojatno neće imati dobro mišljenje o meni, ali kriv sam. Svašta mi se događalo u 30 godina karijere, propadao sam i kroz binu i svašta, ali ovo mi se još nije dogodilo", istaknuo je.

Podsjetimo, snimke na kojima Gibonni na jednoj zabavi u Laubi divlja po stolu preplavile su društvene mreže, a potom je uslijedilo mnoštvo negativnih reakcija ljudi koji su se zgražali nad pjevačevim ponašanjem.

"Ne znam što je tužnije, ekipa koja mu plješće, podržava ga i snima dok on gazi po hrani ili on sam koji to radi", komentirala je Tia Mamić.