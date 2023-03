Bivša nogometna zvijezda Gerard Piqué (36) progovorio je prvi put otkako su se on i pjevačica Shakira razišli u lipnju.

Djeca su mu prioritet

Za španjolski El Pais je priznao da mu je glavni prioritet i dalje zaštita njihove djece, sinova Sashe (8) i Milana (10).

"Svatko ima odgovornost učiniti ono što je najbolje za njihovu djecu", rekao je. "Radi se o njihovoj zaštiti. To je posao svih roditelja i njihove djece. To je ono na što sam fokusiran i to je moja uloga oca", dodao je.

Prekid pred svjetlima cijelog svijeta

Shakira je objavila da se razilazi s nogometnom zvijezdom prošlog lipnja. Od tada je Piqué službeno potvrdio svoju vezu s djevojkom Clarom Chia Martí (23) u siječnju na svom Instagram profilu, dok je Shakira objavila tri pjesme koje se naizgled bave njihovim prekidom.

U najnovijoj pjesmi s kolumbijskom zvijezdom Karol G pod nazivom "TQG", pjeva o gledanju bivšeg partnera kako ide dalje i načinima na koje su izašli jači iz veze.

Shakira ima isti stav o djeci pa je u rujanskom intervjuu za ELLE priznala da je činila sve što je mogla da prikrije situaciju od svoje djece. "Pokušavam to učiniti i zaštititi ih jer je to moja misija broj jedan u životu", rekla je.

Pjevačica i umirovljeni nogometaš u studenom su dogovorili skrbništvo nad sinovima. "Naš jedini cilj je pružiti našoj djeci najveću sigurnost i zaštitu i nadu da mogu nastaviti sa svojim životima u sigurnom i mirnom okruženju. Cijenimo što će se njihova privatnost poštovati", rekao je bivši par u izjavi za People u to vrijeme, piše People.