George Clooney izvrijeđao redatelja: 'Od života mi je napravio pakao. Ne podnosim ga!'

Američki glumac i redatelj George Clooney (63) je u zajedničkom intervjuu za GQ s dobrim prijateljem, američkim glumcem i producentom Bradom Pittom (60), govorio o neugodnom iskustvu rada s Davidom O. Russellom. Brad i George su u intervjuu govorili o raspodjeli vremena tijekom, s obzirom na posao kojim se bave, a pritom je spomenuo i redatelja Russella za kojeg je rekao da mu je priuštio pravi pakao.

"Što si stariji, drugačije radiš na raspodjeli vremena. Pet mjeseci u životu je puno", zaključio je, a nakon što je upitan misli li na da je puno pet mjeseci snimanja filma s Davidom O. Russellom, nije mu trebalo dugo da se prisjeti rada s njim.

"David O. Russell mi je od života napravio pakao, kao i cijeloj ekipi s kojom smo radili", rekao je George.

Vratio mu je istom mjerom

Clooneyjeva i Russellova neslaganje na snimanju filma "Tri kralja" odavno je poznata javnosti, a za Independent je 2003. godine izjavio da ga je redateljevo ponašanje naprosto izluđivalo.

"Nisam podnosio ponižavanje i vikanje na kolege kojima nije bilo dopušteno da se brane. To me izluđivalo. Tako da je moj posao tada bio poniziti one koji su ponižavali druge", rekao je tada i priznao da mu je rad s Russellom najgore iskustvo u životu.

Inače, Brad Pitt i George Clooney trenutno rade na snimanju filma "Wolfs". U nadolazećem trileru, dobitnici Oscara Pitt i Clooney glume profesionalce koji rade na prikrivanju tragova zločina, a kojima je dodijeljen na isti posao.

Foto: Profimedia Brad Pitt i George Clooney

