Gene Hackman, njegova supruga i pas pronađeni mrtvi u svom domu

Legendarni holivudski glumac Gene Hackman (95) i njegova supruga Betsy Arakawa (63) pronađeni su mrtvi u svom domu u Santa Feu. Prema izvještajima lokalnih medija, uz njih je pronađen i njihov pas, a policija ne sumnja na kazneno djelo.

Šerif okruga Santa Fe, Adan Mendoza, nije objavio uzrok smrti niti je precizirao kada su Hackman i njegova supruga preminuli.

Dvostruki oskarovac Hackman nedavno je proslavio 95. rođendan krajem siječnja. Poznat po povučenom načinu života, glumac se povukao iz filmske industrije 2004. godine nakon što je odigrao svoju posljednju ulogu u političkoj satiri "Welcome to Mooseport".

Hackmanova karijera započela je uzletom u filmu "Bonnie i Clyde" iz 1967. godine, a tijekom desetljeća postao je jedno od najprepoznatljivijih imena Hollywooda. Neki od njegovih najpoznatijih filmova su "Superman", "Francuska veza" i "Get Shorty".

Unatoč uspješnoj karijeri, Hackman se 2004. odlučio povući iz glume zbog velikog stresa i zdravstvenih problema, posebice problema sa srcem. U razgovoru za Reuters 2008. godine izjavio je: "Nisam održao press konferenciju kako bih službeno objavio odlazak u mirovinu, ali da, više neću glumiti. Govorili su mi da to ne izjavljujem, u slučaju da se pojavi neka izvanredna uloga, ali iskreno, više to ne želim raditi."

Nakon povlačenja iz svijeta filma, Hackman se posvetio pisanju romana. Istaknuo je kako u pisanju uživa zbog privatnosti i veće kreativne kontrole. "Postoji uvijek kompromis u glumi i filmu, jer radite s mnogo ljudi koji imaju različite vizije. Pisanje je drugačije, pruža mi mir i utjehu", rekao je jednom prilikom.

Unatoč tome, Hackman nije u potpunosti napustio industriju – u kasnijim godinama narirao je dva dokumentarca o američkim marincima: "The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima" (2016.) i "We, The Marines" (2017.).

Gene Hackman rođen je 30. siječnja 1930. u Kaliforniji. Sa 16 godina lagao je o svojim godinama kako bi se pridružio vojsci, gdje je služio četiri i pol godine. Nakon vojne službe, nakratko je živio u New Yorku, a zatim se vratio u Kaliforniju i odlučio okušati sreću u glumačkoj karijeri.

