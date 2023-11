Unatoč razvodu, Marc i Jennifer ostali su u vrlo dobrim odnosima zbog posla, ali i zbog djece. U nedavnom intervjuu za meksičke novine, Marc je otkrio jednu neobičnu osobinu svoje bivše supruge. "Voli prisluškivati osoblje. To joj je baš zabavno. U kući smo imali nadzorne kamere, a ona bi ponekad sjela pred ekran i slušala o čemu kućne pomoćnice razgovaraju dok su u kuhinji. Nekada se voljela i šuljati pa ih slušati iza zida. Ne znam zašto ju je to toliko zabavljalo, ali mislim da to radi i danas", rekao je ovaj glazbenik koji je veoma popularan u Latinskoj Americi.