Gdje je starija kći Mile Kitića? Zove se Sanja, a o njoj se ne zna puno

Srpski pjevač Mile Kitić već je desetljećima u skladnom braku s Martom Savić, s kojom ima kćer Elenu Kitić, mladu pjevačicu poznatu javnosti, no mnogi ne znaju da iz prvog braka ima još jednu kćer – Sanju. Mile je, naime, prije Marte bio oženjen Bosiljkom, s kojom je dobio svoju prvu nasljednicu. Sanja se nikada nije pojavljivala u medijima, spominjalo se da živi u SAD-u i Njemačkoj, no Kitić je za Kurir otkrio da ona ustvari živi u Beogradu i da su u kontaktu.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Kitić se prvi put oženio vrlo mlad, sa samo 21 godinom, a taj je brak završio razvodom 1983. godine. Dok Elena s očevom prvom obitelji nije imala posebnog kontakta, Sanja je kao djevojčica povremeno dolazila u posjet, piše Kurir

Stariji brat otkrio obiteljske detalje

Miletov stariji brat Nemanja prije nekoliko godina je za Kurir govorio o obiteljskim okolnostima i prisjetio se kako je preuzeo brigu o Miletu dok su njihovi roditelji živjeli u Americi, te ga je školovao.

„Dolazim kući jednu večer, a moja supruga plače. Kaže, Mile je ostavio pismo i otišao. Nije prihvatio što sam mu rekao da glazba ne može biti zanimanje i da mora na fakultet, pa je pobjegao. Imao je rezerviran hotel, ali nije imao osobnu iskaznicu i nije mogao uzeti sobu. Otišao sam tada svom prijatelju u SUP, objasnio situaciju i tako smo ga vratili“, ispričao je.

Dodao je i sljedeće:

„Kasnije se oženio, dobio kćerkicu Sanju i otišao kod roditelja u Ameriku. Bilo mu je dobro tamo, ali se ipak vratio – nije to naš kraj. Možeš tamo pjevati i zaraditi novac, ali nije isto. Bio je jedno vrijeme u Americi sa suprugom Bosiljkom i kćeri, a onda se vratio i pridružio se Južnom vetru, koji je tada već bio ozbiljna glazbena kuća. Nakon toga otišao je u Beograd“, prisjetio se tada Nemanja.