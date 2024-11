Gdje je nestala Rina? Imala odnose pred kamerama, pozirala gola i svađala se s cimerima

Tko se ne sjeća atraktivne Rine Dehni, glavne zvijezde tajlandske sezone Big Brothera? Obožavatelji i danas rado prepričavaju trenutke kada je svojom vrckavom osobnošću i britkim jezikom unosila energiju u kuću.

Foto: Screenshot/RTL

Posebno su ostali zapamćeni njezini česti konflikti i trenuci strasti, uključujući onaj s fatalnim Ivanom Mitrovićem Mrkvicom u jacuzziju, koji je postao jedan od najgledanijih trenutaka sezone. Rina je ubrzo postala simbol te sezone Big Brothera, što joj je donijelo ne samo obožavatelje već i ekskluzivne ponude – poput one za slikanje za Playboy. Prisjećajući se tadašnjeg trenutka, Rina je izjavila da joj se time ostvario djevojački san te da bi, prema njezinim riječima, svaka žena poželjela biti na njezinom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Nakon što je na kratko zasjala na naslovnicama, Rina se povukla iz svijeta reflektora i nastavila živjeti mirnim životom u Rijeci. No, avanturistički duh ponovno ju je vratio pred kamere, i to u emisiji Mijenjam ženu, gdje je još jednom pokazala svoj osebujan karakter. Nakon toga sudjelovala je i u celebrity verziji Big Brothera, no od tada je prošlo punih osam godina, tijekom kojih se čini da je Rina odlučila ostati u privatnosti. Je li se atraktivna plavuša ovoga puta trajno povukla iz javnog života? Ostat će nam vidjeti hoće li nas ponovno iznenaditi kakvim neočekivanim povratkom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa