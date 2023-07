Ona je 90 ih bila naša pop princeza. Svi smo znači sve riječi pjesama, sve su djevojčice željele biti ona, radile su se lutke koje izgledaju kao ona, Hrvatskom je vladala tajčimanija.

I evo nas, 30 godina kasnije ono što su mnogi priželjkivali, konačno se dogodilo: Tatjana Matejaš Tajči danas Tatiana Cameron u Zagrebu je zapjevala neke od svojih najvećih hitova, najavila je Tajči Mojmira Pastorčić u RTL Direktu.

Ona je danas duhovni life coach, učiteljica meditacije...

Naime, Tajči je zapjevala neke od svojih najvećih hitova na promociji svoje knjige "Neslomljena". Njezinoj trećoj knjizi, ali prvoj koju objavljuje u Hrvatskoj. Radi se o memoarima u kojoj govori o putu od tjeskobe i boli - do iscjeljenja. Tajči, znamo svi, već dugo živi jedan drukčiji život.

U Americi je motivacijska govornica, duhovni life coach, učiteljica meditacije iskonskog zvuka. Piše blog o iscjeljenju, vodi radionice temeljene na ajurvedi, vodi online tečajeve za životne transformacije, volontira u zatvoru. Prije nekoliko godina vodila je duhovnu obnovu na krstarenjima Jadranom. Premda je Hrvati pamte po Hajde da ludujemo i Bube u glavi, danas pjeva malo drukčiju glazbu, piše Danas.hr.

Naime, Tajči je već 10-ak dana u Hrvatskoj pa nije ni čudo da joj ljudi prilaze i grle je.

"Reakcije su 'Oprostite smijemo li vas nešto pitati', ja velim 'Smijete', 'Jeste li vi', 'Jesam', i onda se izgrlimo, nekad se isplačemo malo, razveselimo, vratimo neku energiju koja nas veže", otkrila je te se nadovezala na koncert koji planira tijekom listopada u Hrvatskoj: "To je koncert povodom 75. godišnjice izraelske nezavisnosti i 26 godina prijateljstva između Izraela i Hrvatske. A tema je odnos dvaju država kao primjer nade, radosti i optimizma za sve."

Inače, Tajči će tada nastupiti s jednim gostom: "Moti Giladi iz Izraela je jedan krasan komičar, glumac i pjevač. Nas veže nastup na Euroviziji tako da ćemo oboje zapjevati naše eurovizijske hitove, moju najdražu koju ste maloprije i pokazali, a ostalo će biti svjetske uspješnice i poneko iznenađenje. Uglavnom, bit će inspirativno i zabavno i puno humora."

Poznato je daje Tajči samo nestala sa scene kada je bila najpopularnija pjevačica u regiji, a sada je otkrila što se točno dogodilo prije više od 30 godina.

'To bio jedan veliki gubitak identiteta'

"Postala sam jako popularna s 19 godina. Počela sam se baviti glazbom s četiri godine, između moje 17. i 21. godine bila sam u stalnom tempu 24 sata dnevno. Bila sam iscrpljena fizički, mentalno i emotivno. Čovjek i kad nije na sceni prolazi, raste i uči o sebi, svaki se dan mijenjamo. Tako da je to bio jedan veliki gubitak identiteta jer vi ste mene svi znali kao veselu Tajči na sceni, a imala sam i svojih nekih izazova", rekla je Tajči.

Naime, u to doba nitko nije govorio o depresiji, anksioznosti, nikakvim poremećajima, Tajči je otkrila kako se tada nosila s tim problemom.

"Nismo mi to znali ni identificirati čak ni iscrpljenost. Ja sam bila fizički iscrpljena, ali sam mislila da sam lijena, da nisam dovoljno snažna. Svatko je drukčiji i neki ljudi su jači, neki podnose tempo.

Svako ima svoju drugačiju energiju, ja sam imala tu jednu sporiju, nježniju, suptilnu energiju. No volim to što radim i ambiciozna sam uvijek bila. Nisam imala mentora koji bi mi sve ovo znao objasniti. Nismo to tad znali to identificirati, a niti nismo imali alate i nije se o tome pričalo", dodaje.

Kako se može vidjeti i na njenom Instagram profilu, Tajči je certificirani life coach, a u RTL Direktu je objasnila što to točno znači.

"Ja kao life coach ne dajem nikakve savjete, a onda kroz meditaciju već mogu pružiti neki alat.Life coaching i tu su mi alati pomogli u roditeljstvu pa moji sinovi sad već prepoznaju jesu li umorni, gladni, usamljeni ili se stvarno radi o nečemu na čemu treba možda poraditi sa profesionalnim psihoterapeutom. Jer mentalno zdravlje jednako je fizičko zdravlje", objasnila je.

"Moramo početi pričati o tome jer statistika kaže da svaka treća osoba ima iskustva s nekim mentalnim poremećajem bila to tjeskoba, depresija. To je problem, pogotovo među mladima. Moramo početi o tome razgovarati i odmaknuti tu stigmu. Ako se ja bavim svojim mentalnim zdravljem ne znači da sam manje sposobna ili da mi nešto nedostaje", dodala je Tajči.

Pjevačica je predstavila i knjigu u kojoj govori o svom putu od boli do iscjeljenja.

"To je jedna crtica iz mojih memoara koja govori io tome kako koristimo kreativni rad i kako se kroz njega čovjek oslobađa. Tu govorim o jednom albumu koji sam snimila i koji mi je tad bio jako ružan.

Nisam uopće razumjela zašto. Sve je bilo super, ali meni je bio ružan jer je dotaknuo jedan dio mene koji nisam prihvaćala. I nakon deset godina sam, kad sam radila malo na sebi, odjednom vidjela koliko je to lijepo. Ako je slomljeno, ne znači da je ružno. Jer tek kad se nešto slomi, kroz tu pukotinu može proći svjetlost", otkriva Tajči.

I konačno, na pitanje nedostaje li joj život u Hrvatskoj, vrlo je jasno odgovorila: "Živjela sam prvo u New Yorku, Los Angelesu, Cincinnatiju i sad sam u Nashvilleu. I on je najsličniji Zagrebu. Živim u tom dijelu koji me malo podsjeća na Zagorje s bregima, s konjima, kravama, to mi se jako sviđa. Malo je sporiji život, a najviše mi nedostaju ljudi, prijatelji, mama, obitelj."