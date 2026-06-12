Sjećate li se Nikol Bulat? Ljubi zvijezdu BiH reprezentacije i izgleda neprepoznatljivo

Večeras oči nogometnog svijeta bit će uprte u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja otvara svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Riječ je o povijesnom trenutku za reprezentaciju i navijače koji s nestrpljenjem iščekuju početak spektakla na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Atmosfera je užarena, dresovi su spremni, a podrška stiže sa svih strana -s tribina, iz domova, ali i iz VIP loža.

Među onima koji večeras s posebnim emocijama prate reprezentaciju nalazi se i Nikol Bulat (38), bivša članica popularne grupe Feminnem. Nekadašnja pop zvijezda danas je jedna od zapaženijih WAGsica, a javnost je prati jednako zbog njezina glamuroznog životnog stila kao i zbog veze s nogometašem Ivanom Šunjićem.

Bulat je u grupi Feminnem nastupala uz Pamelu Ramljak i Nedu Parmać, a nakon povlačenja s estrade okrenula je novu stranicu u životu. Danas živi daleko od reflektora glazbene scene, no interes javnosti za nju ne jenjava.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poznata je po istančanom modnom ukusu, što redovito pokazuje na društvenim mrežama. U njezinu se ormaru mogu pronaći komadi prestižnih svjetskih brendova poput Chanel, Louis Vuitton i Prada. Mnogi komentiraju i kako danas više ne izgleda kao nekada.

Nakon duže pauze od javnog života, 2020. godine ponovno je aktivirala profile na društvenim mrežama. Tada je otkrila kako se preselila u Veliku Britaniju i započela novi život u jeku karantene.

U međuvremenu je postalo poznato da je u vezi s Ivanom Šunjićem, bivšim igračem GNK Dinamo Zagreb. Zbog njegove karijere preselila se u Englesku, gdje je Šunjić nastupao za Birmingham City F.C., a potom i na Cipar nakon transfera u Pafos FC. Par je u svibnju 2023. godine dobio sina, no privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti.