Galeb se zabio u novinarku tijekom javljanja uživo: Pogledajte kakav joj je trag ostavio

Nevjerojatna scena iz Aucklanda na Novom Zelandu postala je viralna nakon što je Jessica Tyson, novinarka i bivša Miss World Novog Zelanda, usred snimanja reportaže završila s krvavom glavom. Dok je snimala prilog u poslovnoj četvrti grada, u nju se velikom brzinom zaletio galeb te joj razrezao područje iznad oka.

Foto: Greg Baker/afp/profimedia

Incident pred kamerama

U trenutku kada je ponavljala dio teksta za reportažu, ptica je naglo pogodila u lice, zbog čega je Jessica instinktivno počela psovati i rukama prekrivati oči. Snimatelj joj je odmah prišao i upozorio je da krvari nakon što je primijetio posjekotinu iznad oka.

Nakon incidenta, Jessica je na Instagramu objavila i video i fotografiju ozljede, a na snimci se vidi da joj je oko vidljivo natečeno i krvavo.

Humor i smirenost nakon udarca

Unatoč nezgodi, Jessica je situaciju okrenula na šalu. Uz objavu je napisala: “POV: Samo pokušavam raditi svoj posao, a priroda ima druge planove.” Dodala je i duhovit komentar o predanosti poslu te se našalila da ptica hitno treba očni pregled.

Video je u nekoliko sati prikupio više od 200 tisuća pregleda i tisuće lajkova, a komentatori su se nizali. Jedan od organizatora Miss World Australije pitao je smije li se smijati, na što je Jessica odgovorila kako se i sama smijala deset minuta nakon svega.

U drugom komentaru smirila je pratitelje: “Sve je u redu, ostao mi je tek mali ožiljak iznad oka.”

