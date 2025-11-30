Od balkanske zvijezde do LA-a, Deen iskreno: 'Moj partner voli moju prisutnost, ne sliku'

Njegove pjesme obilježile su odrastanje jedne generacije, a njegov šarm i karizma osvojili su i one koji inače ne slušaju pop. Fuad Backović Deen (43) već godinama gradi karijeru izvan okvira estrade, a i dalje intrigira javnost jednako kao i na početku. U razgovoru za Net.hr, otkrio nam je kako danas izgleda njegova svakodnevica u Los Angelesu, čime ga je osvojio njegov dugogodišnji partner Wil, ali i vidi li se u budućnosti s djecom.

Foto: Privatni Album

Deen, prošlo je dosta vremena otkad ste se povukli iz javnosti u onom intenzivnom glazbenom smislu. Kako bi opisali svoj život danas?

Danas živim život iznutra prema van, a ne obrnuto. Umjesto da jurim prizor života, biram njegovo iskustvo. Naučio sam da mir nije tišina bez događaja — mir je prisutnost u sebi. Moj život danas je svjestan, istinit i moj. Ne pripadam više sceni, nego vlastitoj duši. To je ujedno i najveći luksuz koji si možemo priuštiti.

Kada pogledate iza sebe, što vam je glazba donijela, a što vam je možda oduzela?

Glazba mi je donijela dar dodira s ljudima — kroz emociju, glas, energiju. Oduzela mi je pravo da odrastem polako i neprimijećeno. Počeo sam jako rano. Sa četrnaest i pol godina već sam snimao prvi album sa svojim boy bendom “Seven Up”, a sa petnaest sam već bio na sceni i na turnejama. Ali s vremenom shvatiš: ništa ti ne može biti oduzeto što te nije trebalo izgraditi. Sve što sam prošao bilo je učitelj, a ne kazna. Nikada nisam žrtva, niti sam se ikada tako doživljavao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Deen danas radi na raskrižju luksuza, estetike i ljudske autentičnosti

Kako izgleda vaš tipičan dan – jeste li više u poslovnom ritmu, kreativnom ili opuštenom?

Moj dan je balans svjesnosti: rad, stvaranje, tišina i ljudi koje volim. Ne živim više u ekstremima. Naučio sam: ako se izgubiš u ambiciji — izgubiš sebe; ako se izgubiš u pasivnosti — izgubiš život. Danas život živi mene, a ne moja očekivanja. Prisutna je zrelost.

U jednom periodu ste bili simbol pop scene u regiji — kako danas gledate na taj period?

Gledam ga s poštovanjem, ali bez idealizirane nostalgije. Bio je to put inicijacije — u svijet, u slavu i u suočavanje sa sobom. Taj period bio je predivan i zahtjevan. Više me ne definira, ali me oblikovao. To je poglavlje, ne moj identitet. Nikada nisam želio biti simbol, ali jednostavno se tako dogodilo jer sam bio pionir u onome što su mnogi željeli biti, ali nisu imali hrabrosti i autentičnosti. Nisam mogao ni sanjati koliko će se ta autentičnost i “biti ispred vremena” jednog dana poštovati i pozdravljati kao danas, kada dođem u svoje rodno Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku koju doživljavam kao drugi dom, jer sam odrastao na otoku Braču, koji ima posebno mjesto u mom srcu.

Čime se trenutačno najviše bavite — čujemo da ste aktivni u više različitih sfera?

Danas radim na raskrižju luksuza, estetike i ljudske autentičnosti. Bavi me ono što ima smisao — projekti koji uzdižu, oplemenjuju i donose vrijednost. Više ne radim da impresioniram, nego da dotaknem. Živim u gradu u kojem mnogi misle da su bitni i da su “netko”. U takvom okruženju biram istinsku originalnost, realnost bez laži i foliranja.

Foto: Privatni Album

Deen otkrio da je dugo živio u strahu

Postoji li nešto što javnost ne zna o vašim sadašnjim projektima, a voljeli bi podijeliti?

Rekao bih da, ali naučio sam da se najvrednije stvara u tišini. Radim na konceptu koji spaja umjetnost, kulturu i svjesno iskustvo. Kada je nešto istinski tvoje, ne pokazuješ ga prerano — nego kad je spremno da živi. Nisam okrenuo leđa ni svojoj glazbenoj karijeri... ali sve u svoje vrijeme.

Imate li neki dugoročni cilj ili viziju kojom se vodite u ovoj fazi života?

Vodim se jednim ciljem: da budem istinit. Ne savršen, ne prihvaćen — nego istinit. Ako moja priča, rad ili prisutnost potaknu nekoga da se vrati sebi, to je vizija koja vrijedi više od bilo kojeg priznanja. Dugo sam živio u vlastitoj sjeni, u svojevrsnom strahu, ucjenama, prijetnjama i manipulaciji od strane vrlo bliskih poslovnih suradnika koje sam smatrao prijateljima... To vrijeme je prošlo i sada je vrijeme istine. Osobne istine kao ultimativnog oblika slobode — one koja nikoga ne vrijeđa niti ugrožava.

Kako se Deen iz 2004. razlikuje od Deena iz 2025.?

Deen iz 2004. tražio je potvrdu izvana. Deen iz 2025. živi vrijednost iznutra. Prije sam vjerovao da moram biti verzija koja će se svidjeti. Danas znam da je najveća hrabrost biti ono što jesi — čak i kad je to protiv očekivanja. Rast počinje kada prestaneš glumiti sebe.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Hana i Deen i danas su izrazito bliski i povezani

Kad smo kod 2004. godine, neki vas iz tog perioda pamte po vezi s Hanom Hadžiavdagić Tabaković. U kakvom ste danas odnosu?

To je bila mladost — iskrena u tom trenutku. Danas smo svatko na svom putu, s poštovanjem i jasnoćom. Neki ljudi uđu u tvoj život da otvore vrata koja nisi znao da postoje — ali nisu namijenjeni da kroz njih i hodaju s tobom. Hana je jedna od rijetkih koja je ostala kroz sve ove godine moje osobne transformacije i rasta i povezuje nas vrlo iskren prijateljski odnos, pun razumijevanja i obostrane podrške. Iskreno slavimo naše uspjehe, ali smo jedno drugome tu i u manje blistavim životnim situacijama. Zahvalan sam na našem prijateljstvu.

Što ste naučili o sebi kroz sve uspone, padove i promjene?

Da istina uvijek pronađe put do tebe — kad-tad. Naučio sam da se oslobođenje ne događa bježanjem, nego susretom sa sobom. Najteže je skinuti slojeve koje je svijet navukao na tebe. Ali kad to učiniš — postaješ cjelovit. Također sam naučio da o tebi najviše imaju za reći oni koji te nikada nisu ni sreli...

Što vam danas znači pojam “uspjeh”?

Uspjeh je kada ne izdaš sebe. Kada možeš hodati svijetom bez potrebe da se opravdavaš, skrivaš ili pretvaraš. Uspjeh nije ono što ljudi vide — uspjeh je ono što osjećaš kad ostaneš sam sa sobom i možeš disati bez tereta. U današnjem svijetu uspjeh je biti istinski sretan i zahvalan na onome što imaš, a ne biti opterećen onim što nemaš ili onim što bi silno želio imati.

Foto: Privatni Album

Deen otvoreno o ljubavi s dugogodišnjim partnerom

Ljubav je često bila tema vašim pjesama — kako danas gledate na ljubav?

Ljubav nije ishod, nego stanje svijesti. Nije posjedovanje, nego oslobađanje. Prava ljubav ne traži da se smanjiš — nego da narasteš. Da bi volio istinski, moraš najprije prestati izdavati sebe radi ljubavi. Uvijek volim istaknuti citat Meše Selimovića: “Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.”

Ako se ne varam, već ste neko vrijeme u sretnoj vezi. Čime vas je osvojio vaš partner?

Time što me ne pokušava učiniti ničim drugim osim onim što jesam. Ne voli moju prošlost, ni moju sliku — voli moju prisutnost. U svijetu maski, prepoznati se bez riječi najveći je dar.

Koliko vam je važna privatnost u vremenu društvenih mreža?

Privatnost je postala najviši oblik luksuza. Ne dijelim da bih dokazao, niti skrivam da bih zaštitio ego — nego čuvam ono što je sveto. Ne mora sve što je istinito biti izloženo. Vrijedne stvari traže njegu, ne publiku. Objavljujem samo ono što smatram pristojnim i svrhovitim.

Foto: Privatni Album

Bi li voljeli jednog dana osnovati obitelj — i kako vidite tu ulogu u svom životu?

Da, ali iz svijesti, ne iz tradicije. Nisam tradicionalist, niti mi je bilo koji oblik konformizma ikada bio blizak. Ako dobijem priliku biti roditelj, želim biti onaj koji daje korijen i krila — da djeca znaju da ne moraju biti “nečija verzija” da bi bila voljena. Obitelj je mjesto gdje učiš ljubav. Ako nisi u stanju pružiti ljubav, bolje je život usmjeriti ka nečem u čemu ćeš biti bolji i korisniji sebi i društvu.

Za kraj, da možete porazgovarati s mlađim sobom — što bi mu poručili?

“Ne žuri postati ono što svijet očekuje. Budi ono što osjećaš. Ne traži ljubav koja te košta sebe. Sve što te je boljelo, oblikovalo te. I ono što danas ne razumiješ, jednog dana bit će tvoja snaga.” I zaista je tako.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je lajkao pod temperaturom, a tko odlajkao: Kako je aktivnost političara na Fejsu postala sredstvo obračuna