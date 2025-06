Legendarni pjevač dobio tešku dijagnozu: 'To nije vijest koju itko želi objaviti, ali eto...'

Frontmenu slavnog norveškog glazbenog sastava A-ha Mortenu Harketu (65) dijagnosticirana je Parkinsonova bolest, piše u četvrtak BBC.

Vijest je objavljena na službenoj stranici te synth-pop skupine, u članku koji je napisao njihov biograf Jan Omdahl. U njemu se otkriva da je 65-godišnji pjevač već bio na dvije operacije mozga.

Foto: Profimedia

Harket je rekao da „mu nije bio problem prihvatiti dijagnozu”.

„S vremenom sam prihvatio primio stav svog 94-godišnjeg oca o tome da se organizam postepeno predaje: 'Koristim štogod funkcionira'”.

A-ha su najpoznatiji po svom slavnom hitu 'Take On Me' s prepoznatljivim Harketovim falsettom, s albuma prvijenca 'Hunting High and Low' iz 1985. godine.

Omdahl, autor biografije sastava 'The Swing of Things', napisao je da je Harket dosad bio poznat kao „kultni frontmen”, „božanski nadaren pjevač”, „ekscentričan mislilac” i otac petoro djece, no da je u proteklim godinama i čovjek koji se bori protiv svog tijela, prenosi BBC.

„To nije vijest koju itko želi objaviti svijetu, no evo je: Morten ima Parkinsonovu bolest”.

Norveški glazbenik kazao je da „čini sve što može da spriječi propadanje” svog cijelog tijela, što je težak zadatak „postizanja ravnoteže između uzimanja lijekova i nošenja s njihovim nuspojavama”.

Foto: Profimedia

Parkinsonova bolest je progresivan poremećaj središnjeg živčanog sustava, nazvana po engleskom liječniku Jamesu Parkinsonu koji je opisao njezine simptome u radu iz 1817. godine.

Bolest dovodi do smanjenja količine dopamina u mozgu, ključnog za regulaciju kretnje tijela. Simptomi stoga uključuju drhtanje, sporo kretanje, ukočene mišiće, depresiju i anksioznost.

Od te bolesti pate i pjevač Black Sabbatha Ozzy Osbourne, glumac Michael J. Fox, a za života je patio i boksački šampion Muhammad Ali.

Omdahl naglašava da su liječenje i operacija ugrađivanja elektroda u mozak provedena na klinici Mayo u SAD-u ublažili pjevačeve simptome. On i dalje može voziti svoj automobil, no sumnja da će moći nastaviti pjevačku karijeru, piše BBC.

"Problemi s glasom jedan su od mnogih razloga što je moja kreativna budućnost neizvjesna", rekao je.

Zasad ni nema želju pjevati. "Ne očekujem da ću moći postići potpunu tehničku kontrolu glasa i pitanje je mogu li se i dalje izraziti s njim”.

"Kako sada stvari stoje, to nije realno. No ne znam hoću li to uspjeti nekad u budućnosti."

Biograf sastava opisao je kako u dobrim danima Harket ne pokazuje "gotovo nikakve znakove najpoznatijih fizičkih simptoma Parkinsonove bolesti", ali da to još uvijek zahtijeva "cjelodnevni napor" uspostavljanja ravnoteže između uzimanja lijekova, tretmana s elektrodama u mozgu, spavanja, razine šećera u krvi i njegovog načina razmišljanja.

„To nije uvijek uspješno te više sliči na neprekidnu vožnju rollercoasterom”, piše Omdahl.

POGLEDAJTE VIDEO: Umjesto ćevapa davio se u škampima i hobotnici: Donosimo detalje boravka Bona Voxa u Sarajevu