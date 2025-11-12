FREEMAIL
ŽENIO SE ČETIRI PUTA /

Od braka koji je trajao 15 dana do 32 godine mlađe: Ovo su žene kojima je Frano Lasić rekao 'da'

Od braka koji je trajao 15 dana do 32 godine mlađe: Ovo su žene kojima je Frano Lasić rekao 'da'
Foto: Mateja Stanisavljevic/ataimages

Glumac Frano Lasić nije bio zavodnik samo na malim ekranima već i u stvarnom životu, a da je tome doista tako, najbolje govori činjenica da se ženio čak četiri puta

12.11.2025.
11:35
Hot.hr
Mateja Stanisavljevic/ataimages
Hrvatski glumac Frano Lasić danas slavi 71. rođendan, i premda je u svojoj bogatoj glumačkoj karijeri do sada odigrao brojne značajne uloge, javnost i dalje ponajviše fascinira svojim ljubavnim životom. 

Naime, Lasić se ženio čak četiri puta, a sreću je u konačnici pronašao s prelijepom beogradskom umjetnicom, Milenom koja je od njega mlađa 32 godine.

Od braka koji je trajao 15 dana do 32 godine mlađe: Ovo su žene kojima je Frano Lasić rekao 'da'
Foto: Armin Durgut/pixsell

Dvojac se upoznao u jednom beogradskom kafiću preko zajedničkih prijatelja, a taj slučajan susret ubrzo se pretvorio u vezu. 

Nakon četiri godine zajedničkog života, 2020. godine dobili su sina Nikolasa, a u braku su već deset godina.

Frano Lasić se ženio četiri puta i dobio četvero djece

I premda s Milenom danas živi svoju bračnu idilu, Frano je prvi put sudbonosno "da" izgovorio Maji Nikšić s kojom je dobio sina Janka. Poslije braka s Majom, glumac se 1983. godine oženio Ljiljanom iz Beograda, a taj brak je potrajao samo 15 dana.

Nakon 10 godina od razvoda glumac je oženio manekenku Živu Stupnik, s kojom je dobio dvoje djece, sina Luku i kćer Linu. I taj je brak došao svom kraju, a Frano Lasić je nakon nekoliko godina upoznao Milenu koja je osvojila njegovo srce.

"Harmonija u braku se održava nekim zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari", izjavio je svojevremeno glumac. Milena i Frano danas slove kao skladan par, a njihova tajna leži u puno razumijevanja, empatiji i zajedničkim temama.

 

najčitanije
Od braka koji je trajao 15 dana do 32 godine mlađe: Ovo su žene kojima je Frano Lasić rekao 'da'