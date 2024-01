Pjevačica Franka Batelić (31) u braku je s našim nogometašem Vedranom Ćorlukom (37) s kojim je dobila dvoje djece Viktora i Gitu, a sada je za Gloriju ispričala koliko joj se život promijenio otkako je postala majka.

Kako tvrdi, otkako je postala majka, više nema slobodnog vremena.

"Što je to slobodno vrijeme? (smijeh) Kad se samo sjetim da mi je znalo biti dosadno!? I kad pomislim što bih sve danas ugurala i koliko bih stvari napravila u sve to nekadašnje slobodno vrijeme. Živio ‘free time‘. Sada ga mudro koristim i naravno - do detalja isplaniram i vremenski tempiram", rekla je Franka.

Također tvrdi kako su joj jako važni i slobodni trenuci. Ispričala je kako je nedavno ozlijedila ahilovu petu, nakon čega joj je liječnik preporučio mirovanje preko vikenda, na što se ona nasmijala jer smatra da je to nemoguće s dvoje djece.

Vedran ima sličan pristup prema djeci kao ona

"Ali, Vedran je preuzeo Viktora, baka Gretu i ja sam cijeli dan odmarala i čitala knjige. Ne sjećam se kad sam zadnji put uspjela koncentrirano čitati nešto sebi za gušt, tako da mi se taj vikend utisnuo u pamćenje, jer je bio super, unatoč ozljedi", rekla je Franka kroz smijeh.

Nakon toga opisala je i njihovu jutarnju rutinu u njihovu domu.

"Užurbano i jako glasno. Greta i ja se prve budimo, imam mali, najslađi ljudski alarm koji me sa svojim gugutanjem budi oko 6:30. Moram priznati da uživam u tim trenucima dok smo same i tek se budi dan. Pijem kavu, igramo se i mazimo prije nego li se dečki spuste i krene žurba i spremanje za vrtić", ispričala je.

Priznala je i kako Ćorluka ima vrlo sličan pristup prema djeci kao ona.

"Zato i dobro funkcioniramo svi zajedno. Jedino, ja sam stalno za akciju i planove, a on je s njima skroz smiren, staložen. Odlično ih 'hendla'. Greta mu je posebno privržena, nikoga ne vidi ako je Vedran u prostoriji", priznala je Franka.

Njihova ljubavna priča

Ovaj par upoznao se na Zrću 2012. godine, kada je Vedran uzeo odmor i uputio se na svjetski poznatu party destinaciju, gdje se došla zabaviti i Franka. Igrom slučaja dospjeli su u zajedničko društvo te se zaljubili.

"Veze na daljinu su teške. No ako je ljubav dovoljno jaka, sve se može ostvariti, pa i takva veza", rekla je pjevačica.

Nakon deset godina su se vjenčali u istarskim Balama.

"Nikad nisam sanjala, niti maštala o vjenčanju. Dapače, bila sam jedna od onih koja je uporno tvrdila da se nikad neće udati. Ali kad upoznaš čovjeka s kojim želiš provesti život i dijeliti sve, onda nema dvojbe", ispričala je pjevačica jednom prilikom.

