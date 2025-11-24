Raj na zemlji: Pogledajte gdje su Franka Batelić i Vedran Ćorluka pobjegli napuniti baterije

Poznata hrvatska pjevačica Franka Batelić (33) odlučila je iskoristiti slobodne trenutke za bijeg u prirodu, a njezina najnovija objava na Instagramu donosi dašak prave zimske čarolije. Sudeći prema fotografijama, pjevačica je gradsku vrevu zamijenila idiličnim planinskim vrhovima prekrivenim snijegom, gdje puni baterije za nadolazeće izazove.

Na nizu fotografija koje odišu spokojem, Franka pozira u opuštenom zimskom izdanju, uživajući u sunčanim zrakama i svježem zraku. Uz kratak i jasan opis "breathe - in", pjevačica je dala do znanja koliko joj godi ovaj mir.

Prizori drvenih kućica, snježnih padina i veličanstvenih planina u pozadini izgledaju nestvarno lijepo, a u sklopu storyja na Instagramu otkrila je i da joj društvo u ovom 'raju na zemlji' pravi suprug Vedran Ćorluka (39) bivši nogometaš, danas pomoćnik izbornika Zlatka Dalića, s kojim ima petogodišnjeg sinčića Viktora i trogodišnju kćerkicu Gretu. Iako sama nije otkrila točnu lokaciju, oštro oko njezinih pratitelja u komentarima brzo je prepoznalo da je riječ o Gozd Martuljku, slikovitom naselju u susjednoj Sloveniji koje je poznato po svojoj netaknutoj prirodi.

Zasluženi predah

Ovaj odmor dolazi kao zasluženi predah nakon aktivnog glazbenog razdoblja, ali i Frankine najnovije uloge u mjuziklu Cabaret u kojem igra Sally Bowles.

Reakcije obožavatelja nisu izostale. Komentari ispod objave prepuni su emotikona srca i pahuljica, a pratitelji su jednoglasni u ocjeni da prizori izgledaju kao "raj". Mnogi su pohvalili njezin prirodan izgled i besprijekoran ten, primjećujući kako joj planinski zrak itekako godi.

Čini se da je Franka pronašla savršen način za regeneraciju. Dok ona uživa u zimskim radostima, njezina publika s nestrpljenjem iščekuje vidjeti hoće li ova planinska inspiracija rezultirati i nekim novim stihovima u bliskoj budućnosti.

