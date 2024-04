Bivša supruga zvijezde Baywatcha Jeremyja Jacksona, Loni Willison, beskućnica je od 2016. godine. Fotografi su je primijetili u Londonu, a na fotografijama je izgledala izmučeno.

Nekadašnja manekenka je u jednoj ruci vukla golemi jastuk za kauč, a u drugoj umrljanu deku te se sa svojim stvarima uputila prema mjestu koji bi joj poslužio kao zaklon od kiše.

Loni je na sebi imala široke traperice, plavi džemper, traper jaknu i ogroman sivi kaput, dok je kosu sakrila ispod bejzbolske kape, što je potpuno drugačiji stil od nekadašnjeg, kada je svoju plavu kosu s ponosom pokazivala.

"Ovo je tako tužno. Droga ubija ljude. Bila je prekrasna!", pisala je korisnica društvene mreže ispod objave njezine fotke na X-u.

Doživjela je živčani slom

Bila je asistentica u centru za estetsku kirurgiju u Los Angelesu i navodno je 2016. doživjela živčani slom zbog kojeg je naposljetku ostala bez posla, stana i automobila te je bila prisiljena živjeti na ulici.

Okrenula se drogi i borila s ovisnošću o kristalnom methu i alkoholu.

Podsjetimo, Loni i Jeremy se razveli 2014. nakon manje od dvije godine braka zbog navodnog obiteljskog nasilja. Naime, Loni tvrdi da ju je njezin bivši suprug tada u napadu bijesa udario i davio te joj slomio dva rebra.

U intervjuu je Willison rekla da je trbuh jako boli.

Njezin je život te godine krenuo prema dnu, a upravo je zbog toga Loni krivila Jeremyja da je zaslužan za njezinu propast.

Ubrzo nakon što je pronađena na ulici je za Daily Mail rekla da je dobro i da joj ne treba ničija pomoć te je objasnila da ju stalno pljačkaju.

"Ljudi kradu moje stvari. Nastojim cijelo vrijeme biti prljava da me netko ne bi napao. Čini se da te dvije stvari pomažu. Odrezala sam kosu kako bih izgledala drugačije. Sama sam je odrezala. No ipak su me napali" rekla je Loni 2018. za Daily Mail.

