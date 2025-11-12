Pokopan otac Marije Šerifović: Emocije su bile jake, pjevačica nije mogla pročitati govor

Otac pjevačice srpske Marije Šerifović (40), Rajko Šerifović pokopan je danas na groblju u Kragujevcu, dva dana nakon što je preminuo u 77. godini života, piše Mondo. Na sahrani su, prema pisanju Monda, uz obitelj i bliske prijatelje, bili Marija, njezina majka Verica Šerifović i brat Danijel Pavlović.

Istoimeni medij piše da su emocije bile jake, a Marija nije mogla pročitati govor koji je pripremila za oca te je umjesto nje, dirljive riječi naglas je pročitao njezin blizak prijatelj.

Marijin otac preminuo nakon kratke bolesti

Podsjetimo, Rajko Šerifović preminuo je u bolnici u Kragujevcu nakon kratke bolesti. Bio je poznati glazbenik i bivši suprug Verice Šerifović, s kojom je 1982. godine dobio Mariju. Pjevačica se od oca oprostila na Instagramu, gdje je objavila njegovu fotografiju.

Iako su godinama bili u zategnutim odnosima, Marija je nedavno u emisiji na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović otkrila da su se pomirili.

