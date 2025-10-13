Folkeru ljubili cipele, a on krio kokain u gaćama: Tko je zapravo bio Sinan Sakić?

Sinan Sakić (1956.–2018.) rođen je na današnji dan, 13. listopada u Loznici, a njegova životna priča i danas intrigira javnost. Prije nego što je postao glazbena ikona bivše Jugoslavije, radio je kao konobar i bubnjar, tvrdeći kako “ne zna pjevati”. No, sudbina je imala drugačije planove – jedan gost u kafani ponudio mu je dvostruku mjesečnu plaću samo da ga čuje kako pjeva. Taj trenutak bio je početak karijere koja će obilježiti desetljeća narodne glazbe.

Već 1978. godine snimio je prvu pjesmu “Rastanak kraj reke”, a ubrzo i svoj prvi album “Miko, druže moj”. Njegov osebujan glas i emocija u izvedbi učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih pjevača regije. Veliki uspjeh postigao je suradnjom s poznatim kompozitorom Miodragom M. Ilićem – Miletom Basom (76).

Promjena vjere i potraga za mirom

Sakić je sa suprugom Sabinom (66) bio u braku od 1981. godine, a zajedno su imali četvero djece. Iako je rođen kao musliman, tijekom života prešao je na budizam i često boravio u Indiji, gdje je upoznao duhovnog vođu Sai Babu.

Meditacija mu je, kako je govorio, donosila mir koji nije mogao pronaći u burnom estradnom životu. Prvi put je s obitelji otputovao u Indiju 1996. godine, nakon što je njihov sin Alen zadobio teške opekline, Sakić je vjerovao da mu je upravo Sai Baba pomogao u oporavku.

Poroci i problemi sa zakonom

Iako je bio omiljen među publikom, Sinanov privatni život bio je sve samo ne miran. Bio je poznat po burnom temperamentu i sklonosti porocima. Sam je priznao da je znao pretjerati s alkoholom, posebice s viskijem, a otvoreno je govorio i o eksperimentiranju s drogom.

Navodno je znao u jednoj noći potrošiti i do 50.000 eura. Policija ga je jednom prilikom privela na graničnom prijelazu Trbušnica, kada mu je u donjem rublju pronađen kokain. Unatoč svemu, publika ga nikada nije napustila – voljeli su njegovu iskrenost i emociju.

Posljednje godine

Zdravstveni problemi počeli su ga ozbiljno mučiti krajem 2017. godine, kada je zbog jetrene encefalopatije primljen u Klinički centar u Tuzli. Planirao je transplantaciju jetre u Italiji, no njegovo se stanje naglo pogoršalo, te je preminuo 1. lipnja 2018. godine.

