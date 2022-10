Srpski folk pjevač Aca Lukas (53) slovio je za jednog od većih šarmera, no, kako kaže, nije dobar u davanju ljubavnih savjeta. Razlog tomu je vjerojatno taj što Aca iza sebe ima čak tri braka...

'Ja nisam ekspert za žene'

Lukas je za srpski Telegraf otkrio što je to što ga uvijek očara kod žena.

"Nikad nisam znao taj odgovor. Mora biti lijepa, ali i pametna. Može biti pametna, ali mora biti lijepa. Šalim se. Uvijek ima nešto što te privuče. Kada me pitaju s koliko sam žena bio, ja uvijek kažem: S puno manje nego što možeš zamisliti. Ja mogu glumiti eksperta za žene, ali ja to stvarno nisam", iskreno je rekao pjevač.

"Ja samo poštujem i volim žene. I mi muškarci sve što radimo, radimo zbog žena, radimo da bi nas voljele, a to malo tko smije priznati, ali to je stvarno tako. Kakav bi bio život bez žena?! Smiješan", priznao je Aca.

Podsjetimo, Lukas nakon razvoda od supruge Sonje Vuksanović, preselio se u stan na Voždovcu u Beogradu, dok su njegova bivša i kćer ostale živjeti u obiteljskoj vili na Bežanijskoj kosi. S obzirom da je Sonja itekako aktivna na Instagramu, ona nerijetko objavljuje detalje iz svog doma, piše Kurir.

Naime, omiljeni detalj joj je ogledalo koje se prostire duž cijelog zida te se vidi cijeli dnevni boravak. Dom krase umjetnine, skupocjeni detalji, ali i cvijeće.

Detaljno je opisao odnos s bivšom suprugom

Lukas je u svojoj knjizi do detalja opisao kako su izgledale njegove i Sonjine svađe.

"Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, griješili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da se počeo vraćati stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. Pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam doma dolaziti pijan, drogiran. Aca u najgorem izdanju. I sve je polako počelo gubiti smisao. Nabrajala je u svađi što sam sve ja.

Naše svađe bile su užasne. I to svađe pred djecom. Od deranja nam se pojave žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvaćamo svoj dio krivnje. Užasne rečenice. Volim je, a vrijeđam je. Kad sam htio krenuti, ona mi se unijela u lice. 'Nećeš me udariti'. Pogan jezik čak i za razjarenu ženu", napisao je Lukas i dodao da je tada priznao nepostojeću krivnju za obiteljsko nasilje i dobio godinu i pol dana, to jest uvjetno na tri godine.