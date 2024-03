Silvana Armenulić, jugoslavenska pjevačica narodnih pjesama i sevdalinki, bila je žena raskošnog glasa i pojave. Gdje god bi došla, privlačila je pažnju svojim izgledom i držanjem.

Radmilo i Silvana vjenčali su se 26. listopada 1961. godine. Roditeljima nisu rekli da će sklopiti brak.

Svoju vezu sa Silvanom, Radmilo je krio od bližnjih, zbog straha da je njegovi neće prihvatiti jer je obična “kafanska pjevačica” pa ju je prvi put odveo na obiteljski ručak onog trenutka kada je Silvana postala njegova supruga.

Međutim, nije bilo razloga da kriju svoju vezu jer su roditelji poznatog srpskog tenisača bili sretni izborom snahe, razočaralo je samo što ništa nisu znali.

Foto: Antonio Ahel ATA Images Foto: Antonio Ahel ATA Images Radmilo Armenulić

Radmilo Armenulić nedavno je progovorio o odnosu sa Silvanom, ali i o tragičnoj smrti nakon koje je cijela Jugoslavija bila zavijena u crno.

"Rano sam se oženio prvi put. Bilo je to 1962. godine. Silvana je nesretno stradala 1976. godine pa sam se nakon 13 godina ponovno oženio, i to Mirom, koju sam dugo poznavao. Silvanu sam upoznao u hotelu “Grand”, ondje je pjevala. Jedan moj prijatelj, nažalost pokojni, Koča, čija je žena isto pjevala, htio je da idemo u Grand. Silvana je pjevala neku pjesmu i ja sam joj rekao da ne pjeva dobro i da ja znam riječi. Zapisao sam joj riječi i sjećam se da je kasnije pjevala baš onako kako sam joj napisao. To je, takoreći, bila ljubav na prvi pogled. Ona se u to vrijeme zabavljala s jednim farmaceutom, ubrzo su prekinuli i mi smo krenuli. Vjenčali smo se, ja sam otišao u Njemačku, tada mi se rodila i kći pa su njih dvije dolazile kod mene. Silvana je u to vrijeme postala vrlo popularna, nakon serije “Ljubav na seoski način”, prisjetio se Radmilo.

U popularnu glumicu bio je zaljubljen i legendarni pjevačToma Zdravković, kojem je upravo ona pomogla na početku karijere. Legenda kaže da su se Silvana i Toma upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu, a nakon što joj je on priznao da voli pjevati, odvela ga je na svoj nastup. I sama je tada bila ne početku karijere, a Tomi je pomogla da se probije u glazbenoj industriji.

"Silvana, neću ti doći na svadbu, zato što sam je malo drugačije zamišljao", rečenica je koja je pogodila sve gledatelje filma o Tomi Zdravkoviću, a dogodila se kada je pjevačica Tomu pozvala na svoje vjenčanje.

Film "Toma", nikoga nije ostavio ravnodušnim, a mnogi su kina napuštali sa suzama u očima. Toma Zdravković je 1991. je godine izgubio dugogodišnju bitku s rakom te preminuo s 52 godine. U filmu je prikazana Tomina velika ljubav Silvana Armenulić, njihov odnos, ali i tragičan završetak.

Silvana predosjećala smrt

Jugoslovenska diva, poginula je 10. listopada 1976. godine u prometnoj nesreći na autoputu Beograd - Niš, kod mjesta Kolari. Ono zbog čega priča dobiva još jeziviji epilog je to što je neposredno prije smrti Silvana izjavila da ima strah od budućnosti.

"Možda sam baš u kafanama u kojima sam nekad pjevala, stekla taj strah od budućnosti, jer kad glazba stane, kad prestanu zveckati čaše i raspjevani gosti odu svojoj kući, svojoj sreći, ja ostajem sama pitajući se postoji li sutra za mene", izjavila je Silvana jednom prilikom.

Radmilo sa Silvanom ima kći Gordanu, a sreću je pronašao sa sadašnjom suprugom Mirom Peić, koja je jugoslovenska i srpska filmska i kazališna glumica, piše Kurir.

