Srpski glumac Aleksandar Srećković (50) zvan Kubura, kojeg možete gledati u ulozi Pauna, u seriji "Tajne vinove loze" na platformi Voyo, imao je turbulentan ljubavni život.

Osim uloge u "Tajne vinove loze", Aleksandra smo još viđali u RTL-ovoj seriji "Tajne", gdje je utjelovio ulogu Damjana Rossu.

Vrijeđali ga zbog uloge Pauna

Aleksandar se u seriji bori za naklonost Vere Smiljani, koju utjelovljuje Sloboda Mićalović, a jednom je za Informer ispričao i da gledatelji često komentiraju upravo ta dva lika.

"Reakcije su mnogobrojne i to vrlo intenzivne i emotivne. Sve ih shvaćam isključivo kao kompliment. Često na društvenim mrežama dobivam i poruke u kojima mi pišu da me mrze pa mi uz to pošalju srce. Poznanici mi kažu 'Da te ne znam, ne bih ti smio prići na ulici', a događa mi se i da mi na ulici dobacuju da ostavim Veru na miru", ispričao je glumac.

Kako tvrdi, ulogu Pauna je prihvatio jer se razlikuje od ostalih koje je glumio.

"Vidio sam da će rad na liku Pauna biti vrlo zabavan i nimalo lak. Trebalo je tu izvitoperenu, psihotičnu ličnost mjesecima držati u sebi i u svakoj situaciji je kontrolirati da ne pretjera i ne prijeđe u ismijavanje, ali bilo je zabavno, a to je ono što me drži u ovom poslu", rekao je Aleksandar.

Teška bolest

Aleksandar se borio i s teškom bolešću. U sedmom razredu zarazio se hepatitisom B, nakon docjepljivanja za redovito cjepivo.

"Nekim nesretnim slučajem, u svojoj 13. godini, odnosno u sedmom razredu osnovne škole, prilikom docjepljivanja za redovno cjepivo koje su svi primili, nisam primio to prvo cjepivo i morao sam primiti ponovnu dozu, tj. revakcinaciju, a kod primanja te revakcinacije dogodilo se da sam zaražen hepatitisom B, odnosno tada se to zvalo australski antigen", objasnio je.

"U to vrijeme, u Kraljevu, gdje sam išao u školu, revakcinacija je aplicirana onim starim iglama koje su dezinficirane na plamenu prije injekcije. Nažalost u toj gužvi, kada su došli do mene, nas dvoje u razredu koji smo trebali revakcinaciju, igla nije bila dezinficirana. Bila je dezinficirana nakon mene pa moja prijateljica nije bila zaražena, ali ja jesam", ispričao je u emisiji 'RTS ordinacija'.

Otkrio je da kako se bolest razvijala: "Prvo sam dobio žuticu, a kada su utvrdili što je uzrok, shvatili smo da ja nikakvu vrstu krvnog kontakta nisam imao osim tog cjepiva, odnosno revakcinacije koja se dogodila nekoliko mjeseci ranije i tako sam zaključio da sam na taj način zaražen. Simptomi su bili vrlo jaka žutica i bilirubin koji je bio nekoliko puta veći od normalne razine. Jetra je bila dosta napadnuta, natečena, imao sam mučnine, gubitak snage. Ne sjećam se sad da je bila temperatura, možda čak i nije, morao sam na rigoroznu dijetu i mirovati, to nije kratko trajalo. Mislim da sam dobrih mjesec dana morao ležati, ne sjećam se što je bila terapija."

Ljubavni život

Aleksandar je bio u braku s fitness instruktoricom Marijom Savić Srećković, više od dva desetljeća te s njom dobio i dva sina. No, njihova ljubavna priča nije završila bajno. Godine 2015. glumac je Mariju prevario s 18 godina mlađom producenticom Petrom Radivojević.

"Na fakultetu smo snimali studentski film i Petra je, kao organizator projekta, pozvala Kuburu da nam bude gost. Simpatije među njima odmah su se rodile, a ubrzo su počeli romansu. Njihova ljubav je preočita, to smo svi primijetili jer su njih dvoje gotovo nerazdvojni. Stalno izlaze zajedno, drže se za ruke, ljube", ispričala je tada za medije Petrina prijateljica, a ubrzo se oglasila i sama producentica.

"Ne bih ulazila u Kuburin odnos sa suprugom, niti sam u mogućnosti da previše komentiram aktualnu situaciju. Što će on napraviti nakon svega, na njemu je. Dijete sam razvedenih roditelja, tako da mi je poznata ta situacija. Nije mu lako, ali to mora sam riješiti, rekla je tada Petra za Blic.

Ubrzo nakon toga, Aleksandar se razveo od Marije.

