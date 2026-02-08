FREEMAIL
U NAŠEM SUSJEDSTVU /

Svećenik pozvao na bojkot filma 'Svadba': 'S tugom sam doživio objavu da se prikazuje u našem gradu...'

Svećenik pozvao na bojkot filma 'Svadba': 'S tugom sam doživio objavu da se prikazuje u našem gradu...'
×
Foto: Screenshot Facebook Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik/promo

Iz župe smatraju da film vrijeđa temeljne vrijednosti kršćanske vjere

8.2.2026.
21:51
Hot.hr
Screenshot Facebook Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik/promo
Župa Uzašašća Gospodinova, katolička župna zajednica u Novom Travniku, oglasila se povodom prikazivanja filma Svadba te pozvala vjernike da ne prisustvuju projekciji. U objavi navode kako smatraju da film vrijeđa temeljne vrijednosti kršćanske vjere.

Negodovanje zbog prikazivanja filma

Iz župe su poručili da su s negodovanjem primili vijest o prikazivanju, kako navode, takozvane romantične komedije pred lokalnom publikom. Smatraju da film na neprimjeren i ponižavajući način obrađuje teme povezane s vjerom te da Boga i istine spasenja prikazuje vulgarno i blasfemično, prenosi Viteški.ba.

Naglasili su kako umjetničko izražavanje treba biti slobodno, ali i odgovorno, ističući da sloboda koja zadire u duboka vjerska uvjerenja drugih ne predstavlja istinsku slobodu.

Poziv vjernicima na bojkot i molitvu

Župa je pozvala vjernike da 11. veljače, na blagdan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika, ne dolaze na projekciju filma Svadba u Novom Travniku.

U objavi su se osvrnuli i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je, prema njihovu stajalištu, tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, te su poručili da za njih mole.

Molitveni program u crkvi

Najavljeno je da će nakon mise u 16 sati biti izložen Presveti Oltarski Sakrament, a crkva će ostati otvorena do ponoći za osobnu molitvu.

Molitvena nakana, kako navode iz župe, bit će usmjerena na umjetnike, glumce, redatelje i sve druge koji, prema njihovim riječima, vrijeđaju vjerske osjećaje i slobode pripadnika bilo koje religije.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li film izazvati nelagodu zbog odnosa između Hrvata i Srba?: 'Mislim da smo uvrijedili jedne i druge'

